Era el momento de dar el salto: Nicolás Díaz, defensa del Mazatlán FC

El chileno se siente emocionado y quiere agarrar confianza en su nuevo equipo

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ El chileno Nicolás Díaz, defensor central del Mazatlán FC, aseguró este domingo que a los 21 años estaba en el momento de saltar de nivel con un experiencia fuera de su país, por eso aceptó jugar en el futbol mexicano.

"Colo Colo es un equipo grande en Chile, pero yo quería salir al extranjero de una vez porque quizá después sería tarde; era el momento de dar el salto", aseguró.

Díaz fue contratado por el Morelia, que se mudó este verano a Mazatlán, donde el zaguero jugará a partir del torneo Apertura 2020.

"Es la primera vez que salgo de Chile, tengo emoción y quiero agarrar confianza en mi nuevo equipo. Mis compañeros me han apoyado en el periodo de adaptación; me encontré un buen grupo de personas y de profesionales, está todo bien hasta ahora", indicó.

La contratación de Nicolás Díaz fue idea del entrenador argentino Pablo Guede, quien decidió no seguir con el Morelia cuando se convirtió en el Mazatlán y firmó para el Tijuana.

"No hablé con Pablo Guede, pero gracias a él llegué México, a Monarcas Morelia, que me fichó y se convirtió en el Mazatlán. Guede me pidió y venía a ponerme a sus órdenes aunque ahora estoy con Paco Palencia que es un buen entrenador y me ha dado confianza", aseveró.

Díaz debutó a los 18 años con el Palestino de Chile en agosto de 2017 y se convirtió en un defensa codiciado por varios equipos de su país, entre ellos el Colo Colo. A pesar de eso, decidió emigrar a México.

Apurado por adaptarse, el chileno tuvo apenas unas semanas en Mazatlán debido a que el equipo viajó a Guadalajara para encarar el torneo amistoso Copa GNP por México, previa del Apertura 2020.

"Ha sido rápido el cambio de país; Mazatlán es una ciudad con humedad y calor a la que vamos a acostumbrarnos. Por ahora hay que encarar el torneo actual y ojalá se den las cosas bien. Quiero dejar a Chile en todo lo alto en la historia de este equipo", concluyó.

El defensa jugó con el Mazatlán en el amistoso Copa GNP por México, pero su debut será en el Apertura que comenzará el 24 de julio.

(Con información de EFE vía Yahoo)