Es histÃ³rico el problema financiero del Isic: Sergio Jacobo

ISIC

Es histórico el problema financiero del Isic: Sergio Jacobo

El Diputado y ex director del Isic, Sergio Jacobo señaló que el Instituto históricamente ha tenido problemas con pagos, incluso de la nómina

Karen Bravo

Los problemas financieros del Instituto Sinaloense de Cultura no son nuevos, es algo histórico opinó el Diputado y ex director del Isic, Sergio Jacobo Gutiérrez.

"Las instituciones culturales siempre han enfrentado problemas de tipo financiero, las instituciones culturales desafortunadamente pues no son las que tienen las más alta prioridad en la asignación del gasto", dijo.

Actualmente el Isic sostiene una deuda de 26 millones de pesos con proveedores por servicios que brindaron en los festivales de rock y de cultura. Los pasivos también engloban deudas como agua, luz y mantenimiento.

La deuda es con proveedores locales quienes solicitaron préstamos que aún pagan para poder financiar los servicios, como lo documentó Noroeste.

"No es un pasivo que ponga en un riesgo de colapso financieramente al Instituto, este dato no nos indica a nosotros que el Isic esté quiebra financiera, sin embargo sí representa evidentemente un problema", opinó el ex director.

Pese a las ampliaciones presupuestales que recibió el Instituto durante 2017 y 2018, el recurso nunca es suficiente, recalcó el Diputado.

"El Instituto siempre ha tenido complicaciones desde el punto de vista financiero porque el presupuesto que se asigna nunca es suficiente para atender las demandas que cada vez crecen más", comentó.

"El presupuesto en cultura nunca es suficiente, siempre hay complicaciones pero afortunadamente se han encontrado las vías de solución para que la institución pueda tener esta estabilidad financiera", expresó.

Aunado al problema con los proveedores, el Instituto también presentó retrasos en el pago de nómina propia, tanto en las oficinas administrativas, personal de las compañías culturales y los maestros. Sin embargo, el Diputado explicó que en la información que le proporcionaron no existe deuda con los trabajadores.

- Pero sí ha habido un problema de arrastre en la nómina, de retrasos ¿eso también se daba anteriormente?

Sí ha habido retrasos.

- ¿Y anteriormente se daban?

Sí, no es la primera vez que ocurre esto, también en ejercicios anteriores de repente se te retrasaba.