Está en contra de la reelección, pero es su derecho y lo hará valer, dice Alcalde de Culiacán

Después de perder contra Rubén Rocha Moya en la encuesta de Morena para la elección de precandidato a la Gubernatura de Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro ha revelado en diferentes ocasiones su interés de ir por la reelección a la Alcaldía si la dirigencia nacional del partido así se lo indica

El morenista Jesús Estrada Ferreiro, Presidente de Culiacán, declaró que aunque no apoya la posibilidad de reelección a cargos públicos, él aspira a reelegirse en las próximas elecciones al ser su derecho.

- Usted dijo que no estaba de acuerdo con la reelección.

- No, no estoy de acuerdo.

- Pero es una de sus aspiraciones políticas...

Es un derecho que está en la Ley. El hecho de que registra una Ley, que yo no hice por supuesto, y me da un derecho o una oportunidad de algo. Yo tengo que hacer uso de mi derecho.

Agregó que ser servidor público representa una satisfacción, a pesar de no captar un sueldo que compita con el ingreso que tenía al trabajar como abogado particular.

"Yo creo que el servir para mí es una satisfacción, me nutre. No me importa ganar menos aquí que lo que gano en mi despacho. Porque en mi despacho ganaba 5 veces lo que gano aquí o 10, y eso a mí no me interesa", dijo.

EN CAMPAÑA PROMETIÓ NO REELEGIRSE

En una entrevista para Noroeste en 2018, mientras Estrada Ferreiro buscaba la Alcaldía, informó que de ser Presidente Municipal no iría por la reelección.

- ¿Buscaría la reelección?

- No, fíjate que no.

Agregó que sería una posibilidad solamente si la ciudadanía se lo pidiera públicamente.

"Salvo que me rogaran públicamente que lo hiciera, la gente, lo haría. Pero no", dijo.