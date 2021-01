Está listo para enfrentar a quien mande el PRI, dice Rocha Moya

El precandidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa dice que a principios de febrero solicitará licencia como Senador de la República

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Que está listo para enfrentar a quien le mande el PRI, que irá en alianza con el PAN y el PRD, dijo Rubén Rocha Moya.

El precandidato de Morena a la Gubernatura de Sinaloa subrayó que no se ha detenido a analizar quién pueda ser el contrincante que le mande el PRI, porque no tiene nada qué ver con esa decisión.

“En realidad no lo estoy analizando porque es inútil, para qué me meto a analizarlo, yo no tengo nada qué ver con esa decisión, respeto las decisiones de ellos. Estamos obligados a contender con quien sea”, manifestó.

Rocha Moya adelantó que será a principios de febrero cuando solicite licencia en el Senado, aunque tiene hasta el 7 de marzo como plazo para hacerlo.

“Lo voy a hacer al principio (de febrero), aunque entramos al periodo de intercampaña y es estar quietos todos. Ya quiero pedir mi licencia, eso lo resuelvo junto con mi coordinador Ricardo Monreal”, dijo.

El Senador de la República aclaró que en el caso de las definiciones de Morena para las candidaturas para las diputaciones locales, federales y alcaldías, él se mantiene al margen porque todas llevan su proceso.

“No hay negociaciones porque es inútil negociar, para qué voy a negociar y decirles ‘es que yo quiero que sea fulano’, yo no puedo decidir que sea alguien, por más que tenga una opinión favorable, quien lo va a resolver es la encuesta, necesitan estar bien posicionados”, aseveró.

El precandidato de Morena indicó que en los recorridos por Sinaloa que ha realizado en su precampaña se han conformado 100 comités de defensa de la 4T y seguirán conformando todos los que se quieran sumar.

Agregó que ya se ha reunido con diferentes opiniones al interior de Morena y todos están incorporados al trabajo, unos de manera total, otros de manera parcial y algunos otros mantienen alguna reticencia que respeta.