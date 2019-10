Este equipo debe funcionar mejor: JosÃ© Guadalupe Cruz

Este equipo debe funcionar mejor: José Guadalupe Cruz

El estratega del Gran Pez reconoció que Dorados no hizo un buen partido ante Potros UAEM

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El director técnico nacido en Michoacán que dirige a Dorados de Sinaloa, José Guadalupe Cruz, habló sobre el empate 1-1 del pasado jueves entre su equipo y Potros UAEM, y se tornó muy claro en su análisis final de partido.

Tras algunos cuestionamientos sobre el cambio realizado antes de los 20’ del primer tiempo, Cruz aseguró que con el ingreso de Elizari buscaba mayor posesión de pelota y que a su juicio no hay una regla que indique que los cambios deban guardarse para la parte complementaria.

“El cambio es porque estábamos abajo en el marcador y no teníamos posesión de pelota. A mí personalmente siempre me ha parecido que no hay algún reglamento que para el técnico establezca el minuto que tenga que sacar a los jugadores. Tuve que meter a uno de los más talentosos como lo es Fernando Elizari”, agregó.

Para Cruz, el tiempo agregado al final del partido pendiente de la jornada 3 del Ascenso MX fue insuficiente por los minutos que se perdieron, pero fue muy claro en establecer que no es pretexto para el mal funcionamiento del Gran Pez.

“Sinceramente creo que fue muy poco el tiempo agregado, pero aún con eso no hemos tenido nuestro mejor partido, pese a tener un hombre de más, no hemos podido abrir a una defensiva que se plantó bastante bien como la de Potros. A mi juicio este Potros UAEM no refleja su posición con lo que juega, deberían estar mejor ubicados, tenemos que insistir en seguir trabajando”.

El “Profe” diagnosticó la falta de movilidad al frente como el principal déficit para que el equipo de Sinaloa no generara más oportunidades de cara a portería y además explicó cuál era su objetivo al darle ingreso a Fabián Bordagaray.

“Nos faltó más movilidad, yo esperaba que con los ajustes que hicimos al medio tiempo, cuando incluimos a Fabián Bordagaray, tener más presencia al ataque. Cuando una defensa está tan cerrada el factor movilidad es importante. El funcionamiento de no deja a nadie de nosotros contentos, este equipo está para funcionar mejor y tener mejores resultados”.

Finalmente, el timonel áureo aceptó que el empate le sabe a poco por las condiciones de partido que se presentaron desde el primer lapso y señaló que se trae algunas preocupaciones en la cabeza que deberán trabajar en la semana previa ante Atlante.

“Para mí es un pésimo resultado, tuvimos un hombre de más por mucho tiempo. El funcionamiento es bastante pequeño con relación a lo que sé que podemos dar, me regreso con muchas preocupaciones a Culiacán. Hay que recuperar cosas que veníamos haciendo bien al inicio de torneo, lo manejaremos y trabajaremos al interior del grupo” finalizó.

El equipo sinaloense preparar desde ya el compromiso del jueves 17 de octubre ante Atlante, duelo que será crucial en las aspiraciones del Gran Pez.

LEER: Dorados de Sinaloa firmará autógrafos este martes para la afición en Culiacán