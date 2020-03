Ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría, no se presenta al inicio de juicio contra Gil Álvarez

Proponen usar fuerza pública para obligarlo a presentarse junto con otros ex funcionarios de la dependencia

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Durante el primer día de juicio oral contra la ex administradora de los Servicios de Salud de Sinaloa, María Alejandra Gil Álvarez, ni el ex secretario Ernesto Echeverría Aispuro, y el ex director de Atención Médica, Jaime Otáñez García, no se presentaron, a pesar de ser considerados “testigos claves para la teoría del caso de la defensa”.

Por ello, los abogados hasta solicitaron a la juez Sara Bruna Quiñónez que estudie la posibilidad de que puedan solicitar el apoyo de agentes de la Policía Estatal para obligarlos a presentarse a declarar.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1