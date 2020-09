Exigen feministas a Estrada Ferreiro definir acciones a favor de derechos humanos y propone campaña interna

José Abraham Sanz

Después de casi una hora de manifestación en las afueras del Palacio Municipal y la exigencia de colectivos de feministas y de familiares víctimas del delito, el Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro dijo que ha instruido diseñar una campaña que capacite a sus funcionarios en tema de derechos humanos y hacer hincapié en la defensa de los derechos de los menores de edad.

La reunión se realizó en el Salón de Cabildo, dentro del Palacio, luego de Estrada Ferreiro aceptó recibir una decena de manifestantes y dio la orden a la Policía Municipal, que resguardaba el edificio, que dejara pasar a los activistas.

“Yo quiero hablar de qué va a seguir”, dijo Mariel Dayana Vega Yee, una de las activistas, “de qué va a servir que salgan personas con cero sensibilidad en enfoque en derechos humanos, porque mencionar que eran niñas ingobernables, dar datos abiertos públicamente, de un caso donde hay una investigación abierta... pero pues no se supone que estar en un espacio como esa institución, sobre todo a cargo de niños y niñas vulnerables, que no son para revictimizar, no es esa la labor del sistemas como el DIF municipal?”.

“No sirve de nada burocratizar más instituciones, engrosarlas y sí tengo conocimiento de cómo trabajan las instituciones, si sé, pues sí, hay artículos que habla sobre los perfiles de las personas ocupando esos espacios, eso no es justificación para que hoy nos falten dos, esa no es justificación para que hoy en la mañana encontraran el cuerpo de otra mujer”.

Hacen mujeres plantón frente al Palacio Municipal, exigen justicia y freno a los feminicidios en Sinaloa

Vega Yee recalcó que el trabajo de la autoridad será revisar cómo están trabajando las instituciones municipales a su cargo y cómo se encuentran los organigramas de las dependencias.

“De nada va a servir que una persona salga para que entre otra exactamente igual y de la misma formación, porque hoy no nada más son ellas, faltan muchísimas niñas... yo lo único por lo que estoy aquí es para hablar de los perfiles en las instituciones, con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos o nada”.

A la hora de tomar la palabra, el Presidente Municipal aclaró que comenzó la mañana con instrucciones sobre proyectos de capacitación con dicho enfoque de derechos humanos.

“Desde la mañana, a primera hora, instruí para que preparáramos todo un proyecto, un programa de prevención de protección, de contención, de trabajo, de capacitación al personal del Ayuntamiento de Culiacán, en general, una capacitación que nos permita trabajar siempre protegiendo los derechos humanos, de todos los seres humanos en general, no tener preferencia por uno solo, pero sí con prioridad para niños, niñas y adolescentes que la propia constitución establece”, expresó.

Lamentó que se trate de satanizar a la hoy ex procuradora de defensa de niños y jóvenes del DIF Culiacán, Liliana Pimentel Villalobos, quien presentó su renuncia a esta tarde y presentó la evidencia unos minutos antes de la manifestación, por palabras que consideró inapropiadas.