Fallece de Covid-19 el Alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz

Tras padecer dos veces el coronavirus, el Presidente Municipal muere por complicaciones de salud

Noroeste / Redacción

GUAMÚCHIL.- Después de luchar en contra de las secuelas del Covid-19, el Alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, perdió la vida.

De extracción priista, Ortiz Sánchez encabezaba su segunda administración, después de haber conseguido la reelección, de un municipio donde contaba con el aprecio de los ciudadanos.

El Mandatario había recibido un trasplante de riñón, lo que complicó su lucha por superar las secuelas del coronavirus, perdiendo la vida después de haber dado positivo al virus en dos ocasiones.

Hace tres semanas, a mediados de septiembre, el propio Presidente Municipal había informado que había dado positivo a la prueba de Covid-19, después de haber sido diagnosticado con un falso positivo.

En ese momento comentó que se realizó la prueba al presentar molestias en la garganta y ésta resultó positiva.

Siento mucho el fallecimiento de mi muy querido amigo Carlo Mario Ortiz, un gran ser humano que supo servir con creces a su municipio y con quien hicimos un extraordinario equipo, hoy perdimos a un gran sinaloense. 😔 pic.twitter.com/V8CLUCgiKw — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) October 8, 2020

“Me siento muy bien, estoy aquí en mi casa, gracias a Dios estoy bien, me he hecho algunos estudios para poder ver cuál es mi condición, dicen los doctores que estoy bien, pero me tengo que seguir monitoreando y tengo que estar aislado”, dijo en entrevista virtual.

Finalmente, este martes 6 de octubre fue intubado para suministrarle oxígeno y hoy falleció, afectado por las secuelas del contagio.

Tenía 46 años de edad en el momento de su muerte.

PERFIL

Carlo Mario Ortiz Sánchez

Alcalde de Salvador Alvarado desde 2018

Nació el 14 de abril de 1974

Ingeniero Civil de profesión

Miembro del PRI desde 1992

Participó como consejero municipal del PRI, en su municipio

Fue secretario particular del coordinador de asesores del secretario particular del candidato del PRI a la Presidencia de la República. Francisco Labastida Ochoa, en el año 2000.

Contendió como candidato suplente a diputado federal en el año 2000 y como candidato suplente a regidor en 2007.

Fungió como Subsecretario de Supervisión y Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de 2011 a 2013.

Fue Subsecretario de Programación y Contratos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de 2013 a 2016.

En el ámbito empresarial fue director general y accionista de la Constructora Sánchez y Ortiz, S. A. de C. V., desde el año 2000.

Era miembro activo del Club Rotario de Guamúchil, A. C.