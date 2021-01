Con gala de voces en Celebrating America

Famosos celebran a Biden su ascenso a la presidencia

Artistas como Katty Perry, John Legend, Demi Lovato y Justin Timberlake, entre otros, cierra la celebración al nuevo presidente de los Estados Unidos

Fernando Espinoza

Una lluvia de estrellas se vivió en el cierre de la toma de protesta de Joe Biden, haciendo formal y anunciado con bombo y platillo su llegada a la presidencia de los Estados Unidos.

En un espectáculo que llamaron Celebrating América, hubo una gala de voces que festejaron la llegada del primer mandatario al poder; estrellas de música como Demi Lovato, Katty Perry, John Legend y Justin Timberlake prendieron la fiesta donde sus voces fueron adornadas por fuegos artificiales, y la sobriedad que el evento requiere.

Uno de los momentos más especiales fue la presentación de Katty Perry, quien se convirtió en madre hace poco más de cuatro meses. Luciendo un vestido color blanco, con detalles en rojo y azul, colores de la bandera de Estados Unidos, la cantante interpretó Firework, mientras a sus espaldas el cielo se iluminó precisamente de fuegos artificiales.

Esta fue una versión diferente, más balada, sin el ritmo que caracteriza a la canción, no hubo baile, solo lució su voz. Durante la transmisión de este momento, Biden se mostró conmovido, más que las otras intervenciones.

Su prometido, Orlando Bloom, de 44 años, compartió un clip en su Instagram de la exhibición de fuegos artificiales después de la increíble actuación de Katy, diciendo que era un ′′socio orgulloso′′ y que brilla con ojos llorosos: ′′Un día nuestra pequeña niña crecerá y verá a su madre jugar su papel en un momento en la historia que esperamos que se cure, esperamos que nos unamos, esperamos, nos encanta Un orgulloso compañero aquí con una lágrima de alegría".

Katy después posó con su futuro esposo en una serie de fotos que han dado la vuelta en redes. Pero Orlando no fue el único impresionado por la actuación de Katy, pues Dua Lipa escribió sobre la actuación “QUEEEEEEN!!!”, mientras que Poppy Delevingne comentó: ' INCREÍBLE INCREÍBLE '.

Tom Hanks organizó un especial de 90 minutos con apariciones de Bruce Springsteen, Demi Lovato, Foo Fighters, John Legend, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake y Ant Clemons celebrando todos los Estados Unidos como presidente Joe Biden, Primera Dama Jill Biden, Vice El presidente Kamala Harris, y su marido Doug Emhoff miraron. El especial, titulado Celebrating America, fue transmitido en las redes sociales, así como ABC, CBS, NewsNow de Fox y Amazon Prime Video.

Por su parte, Demi Lovato sorprendió no solo con su interpretación, si no me con su look, pues dejó de lado el cabello negro al cuello, y lució su cabello más corto y en un tono rosado. Junto a la puesta de sol, la intérprete de Stone Cold cantó el tema Lovely day.

La aportación latina vino de la mano de Luis Fonsi y Ozuna, el primero cantó desde la comunidad de su sala su tema más icónico Despacito.

Mientras que Ozuna se sumó a la fiesta con Taki taki, uno de sus temas más recientes, muy a su estilo desenfadado, con una sudadera, uno audífonos blancos, y cadenas de oro, llevó el reguetón al programa especial, mismo que fue transmitido por las principales cadenas de televisión estadounidense y del resto del mundo.

Justin Timberlake llevó las notas de Better Days a la pantalla, su interpretación es una de las más compartidas por los usuarios en redes sociales.