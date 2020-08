Filtran VIDEO de ex funcionarios del Senado recibiendo bolsas de billetes

En redes sociales circula un video en el que se ve a un supuesto funcionario de Pemex, entregar bolsas repletas de fajos de dinero en efectivo a Rafael Caraveo Opengoal, ex secretario técnico del Senado de la República

Noroeste / Redacción

En las diversas redes sociales circula un video en el que se ve a un supuesto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), entregar bolsas repletas de fajos de dinero en efectivo a Rafael Caraveo Opengoal, ex secretario técnico del Senado de la República, quien laboraba de forma directa con el legislador Jorge Luis Lavalle Maury, del Partido Acción Nacional (PAN), quien fungió como presidente del Consejo de Administración de la Cámara alta del Congreso de la Unión.

La grabación, que dura 4 minutos con 15 segundos, fue dada a conocer por el usuario Juan Jesús Javier Lozoya Austin, supuesto hermano del ex director general de Pemex. En ella se observa a los ex funcionarios contando varios fajos de billetes de diferentes denominaciones, que sacan de varias bolsas de plástico y maletas color negro.

La otra persona que aparece en el video recibiendo dinero es Guillermo Gutiérrez Badillo, quien también trabajó en el Senado y actualmente aparece en la página del Gobierno del estado de Querétaro, como secretario privado del Gobernador, Francisco Domínguez Servién, también militante del PAN.

“Aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con Pemex”, dice la leyenda que acompaña el video subido el domingo 16 de agosto. Asimismo, en la grabación se escucha que esta vez les entregaron “18”, y “la otra vez” recibieron “19”. Luego las personas involucradas acuerdan verse después.

El pasado 24 de julio, el diario Reforma dio a conocer que Caraveo Opengoal estaba señalado por Emilio Ricardo Lozoya Austin, en un escrito preliminar, como una de las personas que recibió los sobornos para la aprobación de las reformas estructurales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El rotativo reveló el “modus operandi” a través del cual la empresa brasileña Odebrecht pagó 4 millones de dólares a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), dinero que fue usado en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

Dicha cantidad, según le informó el ex funcionario federal al Gobierno de México antes de aceptar su extradición, fue usado para el pago de consultores extranjeros que Luis Videgaray Caso, entonces coordinador de la campaña presidencial y después titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contrató para asesorías electorales.

Según afirmó Lozoya Austin, ya con Peña Nieto como presidente, la constructora brasileña Odebrecht pagó 6 millones de dólares al Gobierno del entonces mandatario nacional, para ser beneficiada en contratos y que dispusiera una parte para sobornos a legisladores, a fin de garantizar la aprobación de la Reforma Energética en 2014.

“El ex director de Pemex, que actualmente enfrenta los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, preparó un documento, al que tuvo acceso Reforma, donde revela delitos sobre los que tenía conocimiento y con ello tener la posibilidad de acogerse al ‘criterio de oportunidad’ y así poder sortear las acusaciones que pesan en su contra. Con lo negociado a cambio de su testimonio, Lozoya aceptó su extradición y ser juzgado en México”, indicó el rotativo.

Según este documento, el ex funcionario federal narró que uno de los pactos para recibir el pago de Odebrecht ocurrió en la panadería El Globo, de Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, con el ex director de Odebrecht en México, el brasileño Luis Alberto Meneses Weyll, cita a la cual aseguró haber acudido por órdenes de Videgaray Caso, entonces coordinador de la campaña de Peña.

“La instrucción era gestionar recursos económicos para cubrir diversos pagos a consultores en materia electoral, principalmente en el extranjero”, señaló Lozoya Austin en su testimonio respecto a dicho encuentro, mismo en el que el brasileño se comprometió a entregar 4 millones de dólares, de los cuales depositó 3 millones 150 mil dólares en la off shore Latin America Asia Capital Holding LTD.

El ex funcionario federal señaló haber informado de este movimiento tanto a Peña Nieto como a Videgaray Caso, según el testimonio de Lozoya Austin previo a su extradición, en el cual el ex director general de Pemex también comunicó al Gobierno Federal mexicano que Odebrecht entregó otros 6 millones de dólares luego de obtener un contrato de 3 mil millones de pesos por realizar obras en la refinería de Tula, Hidalgo.

Esos 6 millones de dólares fueron transferidos a Fabiola Tapia Vargas, administradora de Construcciones Industriales Tapia, una empresa que se asoció con Odebrecht para las obras en Tula. La mujer, quien murió en mayo de 2014, le entregó a Lozoya Austin una tarjeta de una cuenta con los 6 millones de dólares, para ponerlos a disposición del Gobierno de Peña Nieto.

Según admitió Lozoya Austin en su testimonio, parte de ese dinero fue usado para sobornar a legisladores en una oficina en Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec. El ex director general de Pemex señaló que el “enlace” designado por Los Pinos era el priista David Penchyna Grub, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado.

Uno de los encuentros que refirió Lozoya Austin se registró el 17 de septiembre de 2014, fecha en que asegura que una persona encargada del reparto de dinero, cuya identidad por ahora no ha revelado, entregó 6 millones de pesos a Penchyna Grub -ex director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFOMAVIT)- en la oficina de Montes Urales.

SUPUESTOS SOBORNOS A LEGISLADORES DEL PAN

Asimismo, en otra parte de su testimonio, Lozoya Austin informó al Gobierno Federal que pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), para que aprobaran reformas del llamado Pacto por México, además de que el entonces presidente Peña Nieto y Videgaray Caso, titular de la SHCP, encabezaban directamente dicha estrategia.

Según el ex director general de Pemex, Videgaray Caso le solicitó enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien era presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuando se discutió la Reforma Energética, del 2013 a marzo del 2014, y en mayo de ese año asumió el cargo de secretario general del PAN.

Dicho dinero habría sido entregado el 8 de agosto de 2014 a una persona, cuya identidad no ha sido precisada, aunque hizo saber que existen dos números telefónicos con los que se tuvo comunicación para concretar la entrega. Reforma recordó que Anaya Cortés fue presidente del PAN de agosto del 2015 hasta diciembre del 2017, cuando fue designado candidato presidencial.

Según la versión del ex director general de Pemex, a través de terceros, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, Lozoya Austin envió a un grupo de legisladores panistas un total de 52 millones 380 mil pesos, entre ellos a los senadores Ernesto Cordero Arroyo, ex coordinador de la bancada del PAN, y Salvador Vega Casillas, ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Así comos los hoy gobernadores Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente. Además de José Luis Lavalle Maury, quien fue presidente de la Comisión de Administración del Senado.

Días después, el diario Reforma reveló que Emilio Lozoya acordó con el gobierno federal difundir al menos 12 videos con 16 horas de grabación para comprobar el pago de sobornos a dirigentes y legisladores de partidos opositores para apoyar la reforma energética impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

El pago de los sobornos habría ocurrido en 2013, previo a la aprobación de la reforma energética, en la oficina de Lozoya Austin en la Torre de Pemex así como en un despacho alterno que tenía en la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Personas allegadas al caso, comentaron al referido diario, que las personas que podrían confirmar el pago de sobornos son el chofer y el ex secretario particular de Lozoya Austin, quienes habrían hecho algunas entregas de dinero en efectivo.