Hermano de Lozoya: Usan cuenta falsa para filtrar VIDEO de bolsas con dinero; denunciará en la FGR

En un comunicado difundido por el abogado Miguel Ontiveros Alonso, del despacho Ontiveros Consulting, señaló que el hermano de Lozoya Austin no tiene ninguna cuenta asociada a YouTube, por lo que alguien suplantó su identidad

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- La defensa de Emilio Lozoya Austin acusó que se suplantó la identidad del hermano del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Jesús Lozoya Austin.

“La difusión del video se ejecutó mediante la comisión de un delito, creando una cuenta falsa y suplantando la identidad del Señor Juan Jesús Lozoya Austin”, señala el documento.

Comunicado 01/2020 de la defensa del Señor Emilio Ricardo Lozoya Austin: pic.twitter.com/CsY1lQj9ls — Miguel Ontiveros (@OntiverosAlonso) August 17, 2020

Añadió que por el hecho, Juan Jesús Lozoya Austin “presentará, en las próximas horas, la denuncia correspondiente en la la Fiscalía General de la República”.

Por lo que reiteró que cualquier información relacionada al caso de Lozoya Austin “debe realizarse mediante los canales oficiales, salvaguardando la vida privada y la propia imagen de quienes intervengan”.

Filtran VIDEO de ex funcionarios del Senado recibiendo bolsas de billetes

La mañana de este lunes se difundió un video en el que se aprecia a un supuesto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó bolsas de dinero en efectivo a Rafael Caraveo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, según un video difundido este lunes en redes sociales.

Las imágenes fueron publicadas en un canal de YouTube a nombre de Juan Jesús Javier Lozoya Austin, hermano de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, involucrado en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

La grabación de poco más de cuatro minutos de duración fue publicada hace 19 horas con el título de “EL VIDEO DE EMILIO LOZOYA (PRUEBA DE SOBORNOS)”. En la descripción se lee lo siguiente: “Aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos con Pemex“.

Durante la reproducción, se observa también a Guillermo Gutiérrez, quien trabaja actualmente con el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, que fue Senador del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con el clip, estos dos personajes aparecen mientras cuentan fajos de billetes de 200 y 500 pesos al interior de una oficina. El dinero se encuentra empaquetado en bolsas de plástico transparente sobre un escritorio, donde también hay una serie de maletas de color negro abiertas.

La mayoría del tiempo sólo se escuchan las voces de los participantes de fondo, ya que la cámara apunta en contadas ocasiones a sus rostros de forma directa o al dinero.

“¿Son doce en total?”, pregunta Caraveo mientras él y Gutiérrez guardan las bolsas con billetes en maletas, aunque la voz de la persona que graba las imágenes está alterada con un programa de edición.

A continuación, la transcripción de la conversación del video:

— ¿Son 10 así no?

—Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, es uno.

—Uno, dos, tres, cuatro, cinco.

—¿Son 200?

—Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, es uno.

—Son 12 en total —, dice la persona que hace entrega del dinero.

—Sí, uno y medio y uno y medio, son de 250, 500 y 500 son uno, uno 500; son 500, uno de dos 50, dos de 100 y uno de 50.

—¿Está sellado no?

—Ajá, entonces es 500 uno, uno 250, y 250, y uno 500.

—Ese sí viene completo, 500 uno y uno 500 son seis, tres y nueve. Acá 500 y 500 es uno. Ahí van 10, todos son de 200, 200 mil pesos.

—Dos, cuatro, seis, ocho, diez que es uno; dos, cuatro, seis, ocho y diez; ya van tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho… No es cierto.

—¿Son nueve, no? ¿O son 11?

—Son 12 en total.

—Te iba a comentar, en el otro creo que no eran 19, eran 18 —, comenta Caraveo.

—Ah, es un consecutivo ahí, pero…

—Sí, nada más para que…

—Lo checan, lo checan.

—¿Le pongo 19 a éste?

—Si quieres ponle 19, pero, ah, no, es que no son consecutivos de ustedes. Yo llevo un consecutivo, vamos, interno, el pasado sí eran 19.

—Es que la vez que no pudiste estar eran 17 y esta vez que yo vine, que ya estuviste tiene 19 y debería de ser 18.

—Ah, no, pero te digo que son internos, 18 es de otra cosa. No tiene que ver con ustedes. No son 18 entregas con ustedes.

— Ah, ok.

—Sí, no tiene nada qué ver. Es como que interno, es para llevar nosotros control.

—¿Y cuándo es la próxima?

—No sé, ahora sí no me han dicho. ¿Ya ves que te dije por ahí del jueves? Pero había urgencia.

—Sí, si sabes, sí, está bien.

—Ahí estamos. Cuidense.

Hasta el momento se desconoce la fecha en que habrían sucedido estos hechos y si el video es el que Emilio Lozoya habría entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) cuando presentó una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en la trama de corrupción de Odebrecht y por autorizar sobornos.

Pero fuentes de la FGR indicaron a EFE que la grabación difundida en redes sociales no es la misma que Lozoya dio como evidencia.

El video se difunde justo cuando se cumple un mes de la extradición desde España de Lozoya, quien el 17 de julio llegó a México, donde está acusado de recibir sobornos por 10.5 millones de dólares de la brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de 2012 y como director de Pemex (2012-2016).

Lozoya denunció la semana pasada que el expresidente priista y Luis Videgaray le ordenaron usar 120 millones de pesos (5.4 millones de dólares) para que cinco senadores y un Diputado avalaran la Reforma Energética, que abrió el sector a la iniciativa privada.

En el material filtrado este lunes aparece Rafael Caraveo, secretario técnico del exsenador Jorge Luis Lavalle, exlegislador del PAN que fue presidente de la Comisión de Administración del Senado.

También está Guillermo Gutiérrez, colaborador del exsenador del PAN Francisco Domínguez, quien ahora es Gobernador de Querétaro, donde Gutiérrez ahora funge como su secretario privado.

Aunque aún no se han pronunciado sobre este video en específico, los políticos del PAN, el principal partido de oposición a López Obrador, han acusado al Gobierno de montar un espectáculo con el caso de Lozoya.

-Con información de EFE.