Fue un año de aprendizaje: Humberto Álvarez Osuna

El titular del Imdem está contento con el trabajo llevado a cabo, pero no satisfecho

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El deporte en el 2019 vivió muchas transformaciones de todo tipo, desde un mayor contacto con el deportista, de mayor atención en puntos no sólo en zona urbana, sino en asentamientos rurales, hasta la obtención de favorables resultados en Olimpiada y de paso el sinfín de alianzas deportivas, incluyendo una especial, como la conseguida con SEPyC.

A pesar del balance obtenido, su director Humberto Álvarez Osuna está contento con el trabajo llevado a cabo, pero no satisfecho porque cree que se quedaron pequeños temas pendientes, especialmente en lo relacionado en obra, rubro que reconoce es vital con el respaldo en este nuevo año con Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense e Instituto Sinaloense del Deporte.

“Fue un año de aprendizaje, creo que fueron 365 días de conocer a detalle, no solamente la parte deportiva, sino la parte administrativa, lo que nos permite llegar con mayores fortalezas en este 2020”, dijo Álvarez Osuna.

Cercano a la gente

El titular del Instituto Municipal del Deporte destacó que la dependencia se acercó al deportista y sobre todo se volvió a los orígenes, no cobrando por la práctica del deporte, instrucción solicitada por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Fueron muchos puntos importantes, aunque uno de los más sin lugar a dudas es haber sacado al instituto de la oficina, siento que era algo necesario que este instituto fuera a los espacios deportivos, que atendiera esos espacios, que estuviera más cercano al deportista, sin importar la disciplina, sin importar el entrenador, sin importar cualquier tema que fuera obstáculo.

“Nos quedamos muy contentos con la base de la pirámide deportiva que se hizo, nunca en la historia en Mazatlán se había tenido una base tan amplia bajo la supervisión del Imdem, a la fecha traemos más de 6 mil niños en observación del desarrollo del mañana, son niños que están en la parte formativa, en la parte de masificación, en el pasado había alrededor de 600 y hoy en día hemos subido a 6 mil 200”.

Crecimiento en rehabilitación de espacios

Álvarez Osuna se muestra muy contento con el aumento de seis veces más en el rubro de rehabilitación de campos en relación a administraciones pasadas.

“Me quedo también que en un año haber aumentado casi seis veces el tema de rehabilitación y mantenimiento de espacios, leía unos datos de la administración pasada, sin el afán de ofender, pero sí es necesario tomarlo como referencia, en que en el primer informe se rehabilitación 48 espacios, nosotros en el primer año hicimos 303, eso es una muestra del ritmo intenso de trabajo que se marcó desde el primer día y así vamos a continuar”.

Apoyo total a Deporte Adaptado

En especial el tema del deporte adaptado creció en todos los aspectos, situación que a todos ha gustado, debido a la importancia que reviste en la agenda no sólo municipal, sino de carácter federal.

“El tema de inclusión es una política a nivel mundial, y qué bueno que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres lo haya tomado junto con su esposa Gaby Peña Chico, siento qué en todas las áreas, aparte del DIF, otra que tiene un gran abanico de oportunidad es el deporte, nosotros cuando llegamos recibimos dos disciplinas en proceso de olimpiada y hoy ya tenemos seis.

“Eso ha permitido que de un padrón de 60 niños con algún tipo de discapacidad que participaban en los procesos municipales, ahora tengamos cerca de 200 y eso habla de cómo se ha ido trabajando, estoy completamente seguro que vamos a seguir creciendo y creciendo por la magnitud que se le está dando a ese tema, aperturando espacios y demás”.

Hubo recursos propios

Independientemente del presupuesto otorgado al deporte, la dependencia deportiva generó recursos propios en beneficio de varios espacios y la recuperación de muchos otros, entre ellos uno muy especial como Furamaz.

“Estoy contento en muchas áreas, porque por primera vez por recursos propios se pudo hacer inversión en espacios deportivos, como Unidad Flores Magón, se avanzó en un 80 por ciento en Villa Unión con la Unidad Cuchupetas, Furamaz se terminó, se hizo una inversión para el Frontenis en Unidad Sahop.

“Creo que esa parte de infraestructura, que no depende propiamente del Imdem, sigue siendo el punto clave, pero tengo la confianza que este 2020 esa pirámide se pueda invertir, debido a que en el 2019 recibimos del Patronato solamente 2 millones de pesos, cuando la administración pasada les dieron más de 25 millones de pesos, que al final tampoco es pretexto ni justificación; sin embargo, es un tema fundamental y siento que el año será diferente”.

Apoyo completo al atleta

El funcionario municipal destacó el apoyo completo en el área del deporte federado, respaldando completamente al deportista.

“Satisfecho con el tema del deporte federado, por primera vez se le dio un apoyo completo al atleta, no solamente en el tema de medicina deportiva, hoy ya tienes al médico especializado que no les cobra un solo peso, tienes al sicólogo, tienes al nutriólogo, tienes al fisioterapeuta que no les cobran un solo centavo al atleta de alto rendimiento que va al proceso de Olimpiada y que además del abanico que se tiene actualmente de más de 20 mil deportistas afiliados al Imdem, les dan un descuento del 50 por ciento que antes no se tenía”.

Señaló que se queda contento con el éxito del medallero tras un trabajo de conjunción con la parte deportiva, federado, entrenadores, metodólogos y la medicina deportiva.

“Un atleta motivado y atendido, es un atleta que te da resultados, me quedo contento del valor que le damos a ellos (deportista), la presentación de uniformes que este año también se va a realizar el próximo 14 de enero, la fiesta de entrega de estímulos y el Premio al Deportista y Entrenador del Año Municipal.

“La ceremonia del Premio Municipal es un tema que vamos a seguir manejándolo para ellos, me voy contento porque por primera vez le hacemos justicia al atleta, ya este año van a contar con sus dos unidades, por primera vez el Instituto del Deporte tendrá dos unidades para movilizar a sus deportistas, son dos sprinters con capacidad de 20 pasajeros cada una y en el 2019 se alcanzó a comprar una grúa que jamás en la historia se había tenido, reduciendo en un 70 por ciento las denuncias por falta de iluminación en espacio deportivo”.

Recuperaron parte de Sahop

En la gestión de poco más de un año al frente del deporte se trabajó en la recuperación de escenarios de la Unidad Deportiva Sahop.

“Le metimos mano a la Unidad Sahop, habilitamos un campo de futbol y se iluminó, se iluminaron canchas de voleibol, en el tema de Furamaz prácticamente el campo está terminado, se van a cambiar las lámparas del campo Williamsport por lámparas Led, todo con recursos propios".

LEER: Rosa María Guerrero y Tamara Cruz ganan el Premio Municipal del Deporte 2019