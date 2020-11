Gastó Quirino más de $32 millones en la marca Puro Sinaloa en 2017 y 2018: Iniciativa Sinaloa

La investigación realizada por la organización Iniciativa Sinaloa demostró que la marca Puro Sinaloa solo aparece en facturas del 2017 y 2018, periodo en el que se contrataron empresas de Puebla, Jalisco y Ciudad de México para ello

América Armenta

19/11/2020 | 12:26 AM

Un gasto de 32 millones 282 mil 800 pesos solamente en los años 2017 y parte del 2018, es lo que se destinó a la marca Puro Sinaloa, de acuerdo con la investigación realizada por la organización Iniciativa Sinaloa, que no descartó que el recurso fuera mayor; sin embargo, solo en esas facturas se observó que dijeran específicamente “Puro Sinaloa”.

En total, en el 2017 se pagaron casi 27 millones de pesos solo alrededor de esta marca.

Mientras que en el 2018 se contrataron empresas con domicilios fiscales en Puebla y Ciudad de México que cobraron 5 millones 405 mil pesos, con cuatro facturas por servicios de audio y video en internet del proyecto Puro Sinaloa y logística de Puro Sinaloa y derechos de autor.

“Exigimos que haya transparencia en el gasto, que no haya opacidad y que además haya reglas claras”, dijo Sílber Meza Camacho, director de la organización, al aclarar que no están en contra de que se use recurso para la publicidad, pero encuentran necesario que se haga mediante procesos transparentes.

“El lanzamiento de esta estrategia no ha sido gratis, ha costado al menos 32 millones 282 mil pesos del erario, la información está registrada en 17 facturas que emitieron cinco empresas domiciliadas en Jalisco, Ciudad de México y Puebla”, expuso Miriam Ramírez Arévalo, integrante de Iniciativa Sinaloa.

De acuerdo con Ramírez Arévalo los servicios que se contrataron son para la conceptualización, dirección, creatividad y hasta la elaboración de videos promocionales de la marca Puro Sinaloa para otros estados y el extranjero, iniciando el 16 de mayo del 2017 con un contrato de un millón 500 mil pesos pagados para la campaña a la empresa Alti Diseñadores, S.A. de C.V., a esta empresa cada mes se le dio 5 millones de pesos, de mayo a noviembre, exceptuando el mes de julio.

En el 2017, detalló, se hizo una solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas, que respondió que para la marca Puro Sinaloa solo se habían encontrado gastos por 600 mil pesos, de los cuales se destinaron 586 mil pesos para gastos de avión, hospedaje y alimentos de las personas invitadas y 14 mil pesos para impresiones y combustible.

“Sin embargo, de acuerdo a la información que ahora tenemos, se habrían contratado a dos empresas a las que se les pagaron cinco facturas entre agosto y septiembre del 2017, 3 y 4 meses después del lanzamiento, se les pagaron por servicios como la cobertura especial del evento, la coordinación de los invitados especiales, así como la postproducción, edición y musicalización del evento”, abundó la investigadora.

Estas cinco facturas suman alrededor de 5 millones de pesos y con la información anterior se comprueba que en el evento de lanzamiento de la marca Puro Sinaloa fueron al menos 5 millones y medio lo que se gastó.

Después, para cerrar el 2017, se contrató a la empresa CAT Aumento en Producción, S.A. de C.V., con dirección en Jalisco, y a su nombre están tres facturas de 4 millones y medio de pesos cada una, para conceptualización, dirección y creatividad de una campaña de reforzamiento, así como pautas para medios nacionales e internacionales, pagando 13 millones 224 mil pesos en los últimos tres años.

Comunicación Social

Iniciativa Sinaloa realizó una investigación integral respecto al gasto en Comunicación Social de la administración de Quirino Ordaz Coppel, destacando que van mil 180 millones de pesos en tres años, 17 veces más de lo que se tenía presupuestado.

De acuerdo con las declaraciones de Sergio Jacobo Gutiérrez, Jorge Iván Villalobos Seáñez y Graciela Domínguez Nava, líderes en el Congreso del PRI, PAN y Morena, respectivamente, se debe legislar para respetar el recurso destinado a cada rubro, además de que en el Congreso del Estado se aprobó una Ley de Austeridad que es claramente violada por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.