Giovanny Urshela es inhabilitado por Yanquis de Nueva York

NUEVA YORK._ Los Yanquis de Nueva York anunciaron que han colocado en la lista de lesionados de 10 días al antesalista colombiano Giovanny Urshela, a la vez que también inhabilitaron al derecho nicaragüense Jonathan Loáisiga.

Para sustituirlos en el róster activo, Nueva York activó de su campamento alterno al dominicano Miguel Andújar y al derecho venezolano Miguel Yajure.

