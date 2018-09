HÃ©ctor Herrera tira rostro en portada de revista

FUTBOL

Héctor Herrera tira rostro en portada de revista

El mediocampista mexicano está satisfecho con su cambio estético

Noroeste / Redacción

Tras la cirugía estética realizada después de su participación en la Copa del Mundo Rusia 2018, el mediocampista mexicano Héctor Herrera apareció este jueves en la portada de la revista GQ.

El jugador del Porto, quien entre los “arreglitos” se operó las orejas y nariz, cree que tomó la decisión correcta con este cambio físico.

“No me siento mucho mejor ni peor con lo que hice, creo que he tomado la decisión correcta”, declaró a la revista mexicana.

El dos veces mundialista dijo que anunció su cirugía en sus redes sociales para evitar cualquier rumor porque en “Mexico se chismorrea mucho”.

“No fue por miedo a una mala reacción, porque iba a haberla de todos modos y, finalmente, lo que importa es lo que me hace sentir bien a mí. Fue más por ser una figura pública, por guardar ese respeto a mis fans y a las personas que te siguen y apoyan. Fue una manera de expresar lo que estaba pasando en mi vida.

“No he cambiado nada, me sigo sintiendo la misma persona. Quedé muy satisfecho con el resultado. Y si no me lo hubiera hecho, también pensaría que era la elección correcta. Estoy tranquilo y feliz.”

Al respecto de lo que representa ser el capitán del Porto, Herrera manifestó que es un gran honor y aseguró que le agrada la responsabilidad de ser un ejemplo para sus compañeros y la afición de Los Dragones.