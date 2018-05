Hijo de Rocha Moya recibe $8 millones en obra; candidato dice que no lo recomendó - Noroeste

A FONDO CANDIDATOS AL SENADO

Hijo de Rocha Moya recibe $8 millones en obra; candidato dice que no lo recomendó

Cuando Rubén Rocha Moya fue jefe de Asesores del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y del ex Mandatario estatal, Jesús Aguilar Padilla, su hijo Rubén Rocha Ruiz recibió al menos siete contratos de obra pública que suman 8 millones 310 mil 398 pesos

Gabriela Soto

Desde 2010 a 2017, en total, Constructora Chocosa que pertenece a su hijo, ha recibido 25 millones 691 mil pesos en contratos de obra del Gobierno del Estado.

“Nunca jamás me ha pedido Rubén que yo le pida obra. Por fortuna, él tiene una empresa. Trabaja, él jamás me ha pedido a mí. Él sabe quién soy yo, su padre, él sabe que yo no meto las manos, ni jamás le comenté: ‘oiga, señor Gobernador, ¿por qué no le da trabajo a mi hijo o tu Osbaldo somos compañeros?’. No era tema. Yo no recomiendo, no busco influencias”, se defiende el hoy candidato al Senado de la República por la coalición “Juntos haremos historia” conformada por Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social.

