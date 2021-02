Humberto Rice García (1940-2021)

Humberto Rice: Un baluarte de la democracia en Sinaloa

íder empresarial, político y social indiscutible que formó parte de esa generación que años después le 'abrió un boquete' al sistema político mexicano

Si algo recuerdan los mazatlecos de cierta edad sobre Humberto Rice García es el día que logró levantar de su marasmo a miles de porteños que salieron a reclamar un triunfo que sintieron arrebatado, el de la Alcaldía de Mazatlán.

Corría el año 1983 cuando el empresario mazatleco metido a político apenas un año antes se lanzó por la Presidencia Municipal bajo las siglas del PAN. El Gobernador era entonces un priista duro, y rudo, que recién falleció: Antonio Toledo Corro.

Rice García, considerado por un hombre de “una sola pieza” tanto en su vida personal, como pública y de negocios, fue parte de la generación de empresarios que, junto con Manuel “Maquío” Clouthier, decidieron incursionar en la política, hartos de las crisis y de lo que veían en los gobiernos de ese tiempo.

Así se convirtió en candidato por la Alcaldía de Mazatlán, que peleó contra el priista Quirino Ordaz Luna, precisamente el padre del actual Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Cuando se conoció el triunfo del tricolor la inconformidad reventó y Rice García encabezó un movimiento de protestas postelectorales que aún hoy se recuerdan como las más fuertes en Mazatlán.

Ayer falleció Humberto Rice García. Logró ser Alcalde años después, llegó a ser diputado federal y ocupó cargos en el PAN nacional y en el Gobierno federal, pero su lucha política y social es la que dejó huella en el sur de Sinaloa y lo convirtió en un emblemático político de esa generación que contribuyó a lograr abrir los espacios a la alternancia política en México.

Fallece Humberto Rice, primer Alcalde panista de Mazatlán

Su participación política

Como panista de cepa, Rice García tenía la calidad moral para cuestionar la vida institucional de su partido, y así lo hizo en numerosas ocasiones aunque esto le acarreara ser visto como un “apestado”.

Considerado uno de los baluartes de Acción Nacional en Sinaloa, junto con Manuel Clouthier del Rincón, Jorge del Rincón, Rafael Morgan Ríos y Humberto Goicoechea, Rice García tuvo una militancia muy activa en dicho partido, donde inclusó acusó a varios de sus integrantes de estar vinculados a actos de corrupción y de narcopolítica.

Fue el caso de 2016, cuando acusó a la entonces diputada local por el PAN-PAS, Lucero Sánchez López, de vínculos con el narcotráfico, luego que se diera a conocer sobre sus visitas al penal de El Altiplano, para ver a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quien fue recluido en ese centro tras su detención en Mazatlán en febrero de 2014.

Aunque entró al PAN en 1982 y se lanzó por la Alcaldía en 1983, fue hasta 1989 cuando ganó la elección por la Presidencia Municipal y aún ahora es recordado como uno de los mejores alcaldes que ha tenido el puerto, sin dispendios y sin acusaciones de corrupción.

En 1985, por la vía plurinominal, llegó a ser diputado federal y de ahí saltó a la participación política de su partido a nivel nacional al ser secretario general del CEN bajo la presidencia de un emblemático líder albiazul, Luis H. Álvarez.

Pero en su historia y la de Mazatlán, Rice García quedó asentado como el primer Presidente Municipal emanado de otro partido que no fuera el PRI, ocupando el cargo en el trienio de 1990 a 1992.

Humberto Rice García, un hombre de una sola pieza

Su vida

Nacido en Mazatlán el 13 julio de 1940, sus padres fueron Luis Rice Morales y Esther García de Rice.

Estudió en el Tecnológico de Monterrey, de donde se graduó como Licenciado en Administración de Negocios en 1962.

En 1963 contrajo nupcias en Saltillo, Coahuila, con Concepción Rodríguez Arredondo, "Conchita", maestra y educadora. Con ella formó su familia de cinco hijos: Oralia, Humberto (qepd), Rebeca, Diana y Conchita.

Desde pequeño. Rice García profesó la religión cristiana congregacional, en la que su familia fue parte fundamental en Mazatlán.

En su vida desplegó una vida de trabajo intensa, productiva y exitosa en cuatro facetas: educativa, empresarial, política y filantrópica.

En el ámbito educativo, dio continuidad al trabajo de su padre Luis Rice Morales, su tío Andrés Rice y otras personas promotoras del Colegio El Pacifico, A. C., uno de los institutos más antiguos de este puerto del pacifico, fundado en 1922, bajo el impulso de la Iglesia Cristiana Congregacional, y convertido en una Asociación Civil en 1959.

En lo empresarial

Su vida empresarial siempre estuvo ligada a la metalurgia, con la empresa familiar Fundiciones Rice, especializada en la fabricación, reparación y mantenimiento de hélices para embarcaciones de gran calado.

Además, fomentó el comercio, la creación y/o expansión de organizaciones empresariales que han dado empleos directos e indirectos, a miles de familias porteñas, como las empresas Distribuidora Rice, Fundiciones Rice, Inducomer, TMC Mexicana, Inmobiliaria del Mar Bermejo, AJHARSA, Sonda, Metalmec, Mazaire, Mazatlán BPM, (primeras computadoras de Mazatlán), Budget de Mazatlán, Rice Agroindustrial, Vehículos y Accesorios del Pacífico, Vehículos y Accesorios de La Paz y Promotora Mazcomercio.

Fue consejero en instituciones bancarias como el Banco Occidental de México, Banca Serfin, Fomento de Crédito Mexicano, Banco Hipotecario Reforma y Comermex.

En su veta filantrópica, fue promotor de la ejecución del legado de Carlos J. Felton al crearse la Escuela de Artes y Oficios Carlos J. Felton en 1995 en Mazatlán, en donde fue presidente del Consejo de Administración.

Últimos años

El último cargo público que ocupó Rice García fue como delegado del IMSS en Sinaloa, de 2008 a 2012, bajo el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Antes había sido delegado de Banobras.

En la vida política se alejó del PAN al considerar que ese partido ya no respondía a los intereses genuinos para los que fue creado.

En septiembre de 2017 informó que debido a la descomposición que observaba desde hace tiempo en Acción Nacional, decidió ya no renovar su militancia y dejar de ser activo.

Sin embargo, su alejamiento del instituto político lo dejó ver desde el 2000, cuando manifestó su inconformidad porque Vicente Fox enarboló un estandarte de la Virgen de Guadalupe al tomar posesión como Presidente de México.

Detalles que mostraron una y otra vez la personalidad aguerrida y férrea del mazatleco.

Descanse en paz.

“Yo ya no soy ni emblemático ni nada del PAN, porque ya no estoy muy interesado, he renunciado. Ya me cansé de ver tanto cochinero, esto ha sido un cochinero, de tantos panistas que sólo les interesa el estar colocados, el 'chambismo', el tener un sueldo, y todo lo que se hizo (escándalos)”.

Diciembre 2016 (Noroeste)

“¿Dónde están los principios que nos enseñaron y heredaron los próceres del PAN?, ¿dónde está la democracia, la subsidiaridad, el respeto a la dignidad de la persona humana”.

Febrero 2015 (Noroeste)

“Los líderes empresariales nos metimos, con razón, en esto, porque empezamos a ver la situación de que lo que pasaba, el control de cambios… Nos hicieron aquellos mexdólares, fue un atraco en despoblado al pueblo de México. López Portillo..., ‘Ya nos saquearon y no nos volverán a saquear...’, y ¡¿el saqueo que tenían ellos?!.. Ahí es cuando me tenso. en esos momentos, fue a mediados de 82...”.

Marzo de 2010*

