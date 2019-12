J. J. Macías regresará a Chivas luego de que León no hiciera válida la opción de compra

La dirigencia de Grupo Pachuca pretendía proteger su inversión con una elevada cláusula de venta a Europa

07/12/2019 | 11:55 AM

José Juan Macías no pudo arreglarse con León.

CIUDAD DE MÉXICO._ No hubo acuerdo entre Grupo Pachuca y José Juan Macías. Por eso, el delantero que marcó 19 goles en el último año no continuará con la camiseta de León y deberá reportarse con Chivas, equipo propietario de sus derechos federativos, de cara al Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

“Tras meses de grandes esfuerzos por alcanzar la cifras económica que nos permitiría la carta en propiedad del jugador José Juan Macías, logramos llegar a la cantidad establecida con mucho sacrificio y decisión. Sin embargo, el jugador y sus colaboradores decidieron no continuar siendo parte del Club León, por lo que no podemos hacer válida la opción de compra en la que trabajamos un largo tiempo”, explicó el equipo en un comunicado oficial.

“Agradecemos a José Juan su paso por nuestro equipo, nos sentimos muy orgullosos de lo que nuestra institución y toda su gente hicimos por impulsar su carrera, participando en un Mundial Juvenil y llegando a la Selección Nacional Mexicana. Esperamos verlo alcanzar el sueño de jugar y establecerse muy pronto en un gran equipo europeo”, concluyó el León.

Las negociaciones habían llegado a feliz terminó en cuanto a la cláusula de compra: León pagaría 15 millones de dólares por el futbolista. Pero en las últimas semanas surgió un problema en el contrato que no pudo ser solventado.

La dirigencia de Grupo Pachuca pretendía proteger su inversión con una elevada cláusula de venta a Europa. Esto limitaría las posibilidades que Macías tendría para emigrar al Viejo Continente, lo que es abiertamente su sueño a cumplir. El futbolista pidió establecer una cifra más baja, para que más equipos pudieran tener posibilidades de contratarlo.

Al no encontrar una respuesta positiva, el futbolista ha preferido no firmar con León y Grupo Pachuca, para volver con el Guadalajara, donde ya tiene una cláusula de venta firmada, que no puede ser modificada. Y así, espera que jugar en Chivas un tiempo más le ayude a dar el salto definitivo que desea, al futbol europeo.

