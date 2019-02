Jorge Ramos: Maduro se enojÃ³ cuando le mostrÃ© un VIDEO de jÃ³venes comiendo de la basura

Jorge Ramos: Maduro se enojó cuando le mostré un VIDEO de jóvenes comiendo de la basura

En entrevista con la comunicadora Patricia Janiot, de Univisión, el comunicador relató cómo la detención en el palacio presidencial de Venezuela

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- El periodista Jorge Ramos describió en entrevista cómo fue la detención arbitraria que sufrió junto a miembros de su equipo de colaboradores, durante una entrevista al Presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en Venezuela.

Jorge Ramos: “Todo el equipo de Univisión ya se encuentra en el hotel, estuvimos detenidos por más de dos horas en el Palacio de Miraflores. Lo que ocurrió fue que teníamos una entrevista con el líder Nicolás Maduro y después de aproximadamente 17 minutos de entrevista, a él no le gustó las cosas que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre la tortura, los prisiones políticos, sobre la crisis humanitaria que estaba viviendo, y se levantó de la entrevista después de que le mostrara los videos de unos jóvenes comiendo de un camión de basura.

Inmediatamente después uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada, y nos confiscaron todo el equipo Patricia, no tenemos nada, se quedaron con las cámaras, se quedaron con todo nuestro equipo”.

Libera Maduro a Jorge Ramos y otros periodistas de Univisión, pero confisca material grabado y equipo

Patricia Janiot: “¿Y el material también?”

Jorge Ramos: “¡Sí!, la entrevista la tienen ellos, nos quitaron todos los celulares, te estoy hablando de otro celular que no es el mío, no tenemos nuestro equipo, no tenemos la entrevista, y después de eso nos mantuvieron separados durante dos horas y media en el Palacio de Miraflores.

Interrogándonos, en mi caso y en el de la productora, Maria Guzmán, nos metieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces, nos arrancaron los celulares, nos quitaron el backpack, se quedaron con muchas de nuestras cosas personales y acabamos de regresar al hotel, así que esa es la situación”.

Durante la aprensión del equipo encabezado por Ramos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela informó en redes que acudió a la casa presidencial en cuanto se enteró de la detención.

Posteriormente, alrededor de las 20:40 horas, informaron que el equipo de Ramos acababa “dAcaban de salir de Miraflores, dónde se encontraban desde las 4:30pm al volver de almorzar tras la segunda reprogramación de una entrevista pautada con Nicolás Maduro”.

Además, denunciaron que “a su salida de Miraflores, Jorge Ramos y todo su equipo de Univisión de Miraflores fue grabado y escoltado durante todo el trayecto”.

El Sindicato también comaprtió un video donde se aprecia cómo fue seguido el equipo de Jorge Ramos luego de salir de Miraflores.

Fue Daniel Coronell, presidente de noticias de la cadena Univisión, quien confirmó que el grupo de periodistas encabezado por Jorge Ramos fue liberado, luego de que fueran detenidos de forma arbitraria en el Palacio de Miraflores durante una entrevista que realizaron a Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela.

“Confirmado: Estoy hablando con @jorgeramosnews. Él y los otros miembros del equipo fueron liberados. Los equipos y el material de la entrevista que no le gustó a @NicolasMaduro fueron confiscados”, informó la noche de este lunes a través de su cuenta de Twitter.

Posteriormente, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró en la misma red social que el Gobierno mexicano manifestó a las autoridades de Venezuela su preocupación y protesta por estos hechos.

Alrededor de las 18:38 horas de este día, el periodista colombiano Coronell denunció que Jorge Ramos, María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreiztieta habían sido detenidos arbitrariamente en Caracas, después que no le agradaran sus preguntas al mandatario venezolano.