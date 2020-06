Julio CÃ©sar ChÃ¡vez defiende el Tik Tok del Junior

Julio César Chávez defiende el Tik Tok del Junior

No me siento avergonzado, al contrario, me da alegría y me río, declara la leyenda del boxeo mexicano

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Aunque el boxeo profesional no ha reiniciado sus presentaciones, los deportistas mantienen su actividad en redes sociales y un ejemplo de quienes más comparten contenido es Julio César Chávez Junior, quien recientemente subió un Tik Tok a su perfil, el cual generó comentarios amables, pero también críticas por parte de usuarios homófobos.

El hijo del gran campeón mexicano publicó un video en su cuenta, la cual ya tiene más de 79 mil seguidores. En él se le puede ver entrando a su casa en tacones y caminando por el pasillo. La grabación pronto se volvió tendencia e incluso ganó más 28 mil me gusta por parte de los usuarios de la red social.

Tras haber subido el video, una gran cantidad de personas celebraron el sentido del humor del pugilista e incluso recibió comentarios por parte de mujeres, quienes dijeron que tenía más habilidad que ellas para usar los tacones; sin embargo, no faltaron los mensajes homófobos hacia Chávez Junior.

Ante ese tipo de palabras, el padre del aún boxeador profesional se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

“No se preocupen por el Tik Tok de mi hijo. Yo no me siento avergonzado, al contrario, me da alegría y me río porque se divierte. Yo sé que los tiene bien puestos y al que no le guste, que con todo y tacones vaya y chingue a ya saben adónde, con todo respeto”.

No se preocupen por el tik tok de mi hijo jr yo no me siento avergonzado al contrario me da alegria y me rio porque se divierte.. yo se lo tengo y se que los tiene bien puestos y al que no le guste que con todo y tacones vaya y chingue ya saben a donde 😄con todo respeto jajaja — Julio César Chávez (@Jcchavez115) June 27, 2020

Aunque la leyenda del boxeo mexicano apeló a una validación de la masculinidad de su hijo para defenderlo con la frase “los tiene bien puestos”, el boxeador, Juan Martín Coggi, le escribió: “Mi campeón, no hay nada que explicarle a nadie. El Junior o cualquier persona puede hacer lo que quiera con su vida. Mis respetos a ti y a su familia”.

(Con información de Infobae)