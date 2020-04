Legendario pateador de Saints, Tom Dempsey, muere por coronavirus

NUEVA ORLEANS._ El legendario pateador de Santos de Nueva Orleans, Tom Dempsey, perdió la vida a los 73 años de edad a causa del Covid-19, así lo informó el propio equipo y la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

"Nuestros pensamientos y oraciones se extienden a Carlene y a toda la familia Dempsey por el fallecimiento de su querido Tom. La familia de los Santos de Nueva Orleans está profundamente triste y desconsolada en este momento tan difícil”, expresó la propietaria de Saints, Gayle Benson.

New Orleans Saints legend Tom Dempsey dies at 73 after contracting coronavirus https://t.co/n0MQA6LNqb pic.twitter.com/SecVveDuLJ