Libia Gavica Farriols, Reina del Carnaval de Mazatlán y heredera de una dinastía

Su familia intentó alejarla de la presión que implican los concursos de belleza, pero cuando el Carnaval la llamó nadie pudo impedir su destino

MAZATLÁN._ Su abuela, Libia Zulema López, fue una reina de leyenda; su madre, Libia Zulema Farriols, fue Reina de los Juegos Florales, pero ejerció como Reina del Carnaval; así que su linaje le imponía un lugar entre la realeza mazatleca, sin embargo, el destino de Libia Zulema Gavica Farriols parecía lejos de la fiesta grande.

La familia de Libia II conocía perfectamente los sacrificios y los gastos que significan los concursos de belleza, así que desde pequeña le dejaron claro que ella no buscaría coronas, a pesar de que la pequeña Libia Zulema ya saludaba como reinita desde los 2 años de edad.

“Ellos no querían que me metiera por la misma presión que saben que esto significa. Además pensaban que iba ser todavía más difícil para mí por la presión de la familia, pero yo también quería ser parte de esto tan hermoso que es el Carnaval”, recordó Libia II, Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020.

Su tía, Pamela Farriols, ganó la corona del Carnaval de Mazatlán en el año 2000 y su prima Daniela Tostado Farriols en el 2016, y Libia Zulema decidió que ella también quería su lugar en la historia de los carnavales mazatlecos.

Su inspiración

Una de las inspiraciones de Libia II es su abuela, Libia Zulema López, a quien recuerda como un ejemplo de mujer que fue mucho más que bella, y de quien este 2020 se cumplen 50 años de su reinado.

“Aparte de hermosa y que fue Miss Sinaloa, Miss México y Reina del Carnaval de Mazatlán, llegó a ser una mujer mucho más que eso, fue una activista, una luchadora social. Luchó por lo que ella creía que era justo y estoy muy feliz de poder homenajearla de esta manera”, aseguró Libia.

Otra de las mujeres que marcó la vida de la Reina del Carnaval es su madre, su compañera incansable y la responsable de maquillarla y aconsejarla a lo largo del camino que emprendieron juntas rumbo a la corona.

Libia recuerda que su madre, Libia Zulema Farriols, nunca le permitió competir en ningún reinado durante su infancia o adolescencia, a pesar de las incontables invitaciones que recibió, pero cuando ella se decidió a buscar la corona del Carnaval de Mazatlán fue la primera en estar a su lado.

Además de Libia Zulema Gavica, varias mujeres de su familia forman parte de la historia del Carnaval: su tía Pamela Farriols, su prima Daniela Tostado, su abuela Libia Zulema López y su mamá Libia Zulema Farriols.

El duro camino rumbo a la corona

El camino que lleva a hasta la corona del Carnaval de Mazatlàn está empedrado de sufrimiento y Libia recuerda que el suyo comenzó cuando se presentó para hacer el casting, el primer paso para convertirse en candidata.

Además de los rigores de la competencia, Libia cargaba con el peso de su linaje y el hecho de ser la última mujer de su generación familiar, después de ella tendrán que pasar muchos años para que alguien de la familia vuelva a competir por la corona.

“La presión comenzó antes del casting, fue cuando me cayó el veinte que iba a concursar y que era la última de la familia que podía participar en esta locura, y sabía que tenía que competir para ganar”.

Libia decidió participar y comenzó a prepararse rodeada de su familia, lo que aligeró la presión cuando comenzaron las pruebas de la competencia.

“Una semana antes de la elección me sentía muy tranquila y eso se me hacía muy raro, pensaba que en algún momento toda la presión que traía adentro me iba a explotar”.

Dos días antes de la elección la presión era tal, que Libia comenzó a tener miedo de trabarse a la hora de las preguntas, de caerse en el escenario, de cometer uno de mil errores que la alejaran de la corona, sin embargo, al llegar al escenario todo cambió.

Libia Zulema Gavica Farriols durante la primera manifestación del Carnaval 2020.

La gran noche

El día de la elección, Libia se subió al escenario y los miedos desaparecieron, era como si hubiera nacido para llevar una corona.

“Nadie puede imaginarse lo feliz que me sentía en el escenario, todavía le digo a mi mamá que yo volvería a subirme, nunca me sentí mal, siempre me sentí plena, llena de paz y seguridad”.

Siempre se cuentan historias terribles de los días de competencia, se habla de pleitos y zancadillas entre las candidatas, sin embargo, Libia asegura que no puede hablar por el pasado, pero que en esta ocasión las candidatas formaron un gran equipo.

“Este año no pasó, no sé en años anteriores, pero este año hubo una convivencia muy bonita, todas nos llevábamos muy bien, nunca hubo rivalidad entre nosotras, ningún roce, ninguna pelea, todo fue muy bien, hicimos una gran amistad”.

Libia consiguió la corona alimentando la leyenda de una familia que produce reinas como ninguna otra, mujeres hermosas que además son conocidas por su sencillez y su simpatía, dignas representantes de la gran fiesta mazatleca.

Enfundada en un vestido blanco y demostrando carisma, la joven consiguió ser electa como Reina del Carnaval de Mazatlán 2020.

El futuro de una reina

Estudiante de cosmetología, Libia Zulema Gavica Farriols, no sabe con certeza qué le depara el futuro, lo único que tiene claro es que Mazatlán está en él.

Enamorada de Mazatlán, Libia asegura que le cuesta mucho alejarse de su tierra, lo intentó en una ocasión para estudiar en Guadalajara y a los seis meses regresó agobiada por la nostalgia de un puerto que asegura no abandonará fácilmente.

Sueña con abrir su propio negocio, junto a su madre, y dedicarse al cuidado de la salud y la belleza de otras personas.

Sus luchas se encuentran en el terreno del medio ambiente, donde asegura que está una de sus pasiones: cuidar de este mundo.

Pero por lo pronto se esforzará un año en llevar en alto la corona de Reina y se dedicará exclusivamente a promocionar un puerto que lleva en el corazón, alimentando la historia de una familia ligada para siempre con el Carnaval de Mazatlán.

PARA SABER

Este viernes 21 de febrero, Libia Zulema Gavica Farriols será coronada como Reina del Carnaval de Mazatlán 2020, mientras Brinda Lizárraga recibirá su título de Reina de los Juegos Florales el sábado 22.

