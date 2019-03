Lo ideal sería que los regidores tuvieran preparación: Colegio de Arquitectos de Sinaloa

Carlos Inzunza Valenzuela opinó esto luego de que Maricela Gutiérrez Gonzalez reconoció no tener ningún tipo de estudio o experiencia en materia de urbanismo, a pesar que preside esta comisión

Antonio Olazábal

Que los regidores del Ayuntamiento tengan estudios en las comisiones que presiden sería lo ideal, opinó Carlos Inzunza Valenzuela, presidente del Colegio de Arquitectos de Sinaloa.

El Arquitecto señaló esto luego de que Maricela Gutiérrez Gonzalez, Regidora de Morena en la actual administración, y que preside la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, así como la de Hacienda, reconociera desconocer de temas de urbanismo, y que sólo tenía hasta el bachillerato de escolaridad.

"Que los regidores tuvieran una preparación sería lo ideal definitivamente, pero pues no la tienen, no es un requisito, hasta donde yo tengo entendido para ser regidor contar con tal o cual grado de escolaridad", mencionó.

Admite presidenta de la Comisión de Urbanismo en Culiacán no tener experiencia en el campo

"Por lo tanto para llevar a cabo el trabajo que tienen que desempeñar comisiones, dígase integrar comisiones y lo demás, pues por lógica tampoco es requisito, sería lo ideal, sería lo deseable... es deseable que se asesore, siempre tienen la facultad de recurrir asesorarse", explicó.

Inzunza Valenzuela criticó a la Regidora el no conocer los antecedentes del Instituto Municipal de Planeación Urbana, a pesar de que la comisión que preside sería la encargada de seleccionar a los 16 integrantes del Consejo Ciudadano del Implan, así como los conflictos que venía arrastrando, ya que era difícil que no estuviera al tanto de ellos, además dijo que la morenista probablemente no estaba preparada para las preguntas que le realizó la prensa.

"Fueron declaraciones un poco desafortunadas, quizá no estaba preparada para esas preguntas, quizás no estaba al tanto, quizá no esperaba ese cuestionamiento, era difícil que no estuvieran al tanto. Quiero pensar que lo mínimo necesario si tuvieron conocimiento", subrayó.

El Arquitecto que también integrará el Consejo Ciudadano del Implan, detalló que las entrevistas por parte de la comisión fueron correctas y concretas, además ve un Consejo Ciudadano sin línea empresarial o política.

"Hubo preguntas muy puntuales, sobre el papel del Implan, la problemática de la ciudad, y otros temas. Tuvimos la oportunidad de exponer la visión y propuestas que teníamos los aspirantes para el instituto, eso es en mi caso en lo particular, quiero pensar que así fue con todos los demás", manifestó.