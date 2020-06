Locatarios del Centro de Culiacán toman las calles para exigir que los dejen trabajar

Piden al gobierno que se abran ya las calles del primer cuadro de la ciudad; de lo contrario advierten que quitarán las vallas para poder trabajar

Leopoldo Medina

Con gritos de ¡Queremos trabajar!, ¡Nuestras familias tienen hambre! Y que solo el gobierno favorece a las grandes cadenas, un grupo de locatarios del centro de Culiacán tomó las calles para manifestarse y exigir que, o se abren ya las calles, o las abrirán ellos por la fuerza.

Entre la venida Álvaro obregón y Rafael Buelna, más de 50 locatarios del mercado Garmendia y negocios aledaños abordaron a los elementos de la policía municipal, a quienes exigían abrieran ya las calles.

“No queremos nada de golpes, esto es una manifestación pacífica, por qué no nos dejan abrir las calles, tenemos que trabajar, por qué a nosotros sÍ nos cierran, y no a la Coppel, Elektra. Queremos trabajar, tenemos tanto derecho o más que ellos”, gritaba una de las locatarias del Garmendia que increpaba a los uniformados.

Juan Carlos Loaiza, uno de los locatarios afectados, manifestó que se reunieron con el secretario del Presidente Municipal, pero no pasó nada.

“Él solo nos escuchó, y la verdad nos tildó de locos, no nos dan una solución, un tiempo para solucionar este problema que estamos viviendo, porque todos los comerciantes del centro tenemos la necesidad de trabajar, esto va para largo, y lo que nos molesta es que nos digan que nuestros negocios no son esenciales”, destacó el comerciante.

Visiblemente molesto, Loaiza resaltó que no es posible que por disposiciones políticas sí se abran los expendios, pero los demás negocios no, dejándolos a ellos limitados.

“Estamos hasta el cuello de deudas, necesitamos salir a trabajar, por eso estamos pidiendo que se abra ya el centro, nosotros estamos cerrados, mientras que, en otros municipios están abiertos, como Mazatlán y Los Mochis, y cuando por fin se dignan en atendernos solo nos dan largas”, resaltó Loaiza.

Ante tal situación como grupo decidieron tomar estas medidas, las cuales, aseguró, reforzarán, y que hoy solo fue una advertencia para que tanto el Ayuntamiento como Gobierno del Estado sepan que ya no están dispuestos a seguir aguantando la situación.

“Exigimos que ya abran el centro, la gente tiene que trabajar; estamos trabajando con un 20 por ciento de nuestros negocios, con lo que apenas alcanzamos a respirar, y creo que ya es tiempo suficiente como para ya no seguir cerrados”, indicó.

El comerciante señaló que toda la ciudad está abierta, que no existen restricciones en ninguna colonia, libres al tráfico vehicular y peatonal, con negocios abiertos, considerando que no hay razón alguna razón para que siga cerrado.

Destacó que en su charla con el secretario de Estrada Ferreiro, solo se lavó las manos, que era un asunto de gobierno federal, aspecto que Loaiza desmintió, dado que el gobierno federal dio la autonomía a los estados, para que tomaran a criterio la apertura de los negocios, continuando con todas las medidas sanitarias.

“De seguir así, pasaremos a otras acciones directas, nosotros mandamos en su tiempo un escrito al Ayuntamiento, y no nos atendieron, creo que ya no estamos para eso, es tiempo de tomar acciones, y es lo que vamos a hacer, de no abrirla las calles esta semana, seremos más radicales, ya les dimos un entre, y volveremos con más fuerza y más compañeros, porque vamos a abrir el centro, y si lo cierran lo volveremos a abrir”.

Miguel Ángel Millán, otro de los locatarios del centro, manifestó no estar de acuerdo en que se privilegie a las grandes cadenas, que desde el principio no han parado de trabajar, siguen abiertos y ellos cerrados.

“Somos una economía 100 por ciento local, y nos están atacando con esas acciones, permitiéndoles seguir abiertos sin ninguna restricción, pero nosotros no podemos trabajar, que por el virus, todo el mundo anda en la calle, ves largas filas en los bancos, en la USE, no se vale, necesitamos abrir nuestros negocios ya”, señaló Millán.

El locatario recalcó que si no les abren las calles, las abrirán ellos, porque el pueblo ya no resiste estar tres meses encerrados en casa sin trabajar, pagando renta, agua, luz, y despensa.

“No hay ahorro que aguante, y sin apoyos menos, si Estrada Ferreiro me envía una despensa y un cheque para pagar la renta, y todos los servicios, adelante, yo me quedo seis meses más en la casa, no me importa, el problema es que no tenemos ingresos, y a ellos no les importa, porque trabajen o no, están percibiendo su cheque”, resaltó Millán.

Al igual que su compañero Juan Carlos Loaiza, Millán sostuvo que ya no pueden seguir tolerando esta situación, razón por la que decidieron salir a las calles, y exigir que permitan el acceso al público, que quiten esas barricadas ya.