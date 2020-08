Los Baltimore Ravens cortan a Earl Thomas por conducta inapropiada

BALTIMORE._ El safety Earl Thomas fue oficialmente liberado por los Baltimore Ravens, anunció el equipo el domingo.

Después de una pelea con su compañero de equipo Chuck Clark en la práctica el viernes, Thomas fue enviado a casa y ahora los Ravens lo han cortado por conducta perjudicial para el equipo.

"Hemos rescindido el contrato de S Earl Thomas por conducta personal que ha afectado negativamente a los Baltimore Ravens", se lee en el comunicado.

We have terminated S Earl Thomas’ contract for personal conduct that has adversely affected the Baltimore Ravens.