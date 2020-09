Segundo Informe de AMLO

'Los números no mienten, por eso no los usan': Carlos Castaños

Karen Bravo

El Diputado federal Carlos Castaños Valenzuela criticó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no utilice en su Segundo Informe de Gobierno cifras concretas para explicar a la ciudadanía cómo está la situación del país.

“Los números no mienten, y por eso no los usan: los spots del presidente no manejan ni un sólo número, ni un sólo logro tangible, simplemente porque no existen”, sentenció.

“Gobernar a partir de símbolos les pudo funcionar unos meses, pero no para hacer un gobierno de verdad: dejar los pinos, vender el avión, hablar mal de los expresidentes; eso no es gobernar”, dijo Castaños Valenzuela.

Opinó que la economía del país está en picada, y no hay avances en seguridad. Además de las carencias que se siguen enfatizando el desabasto de medicamentos para niños con cáncer.

“Mientras el presidente mira al pasado, nosotros vemos al futuro que puede y debe ser”, expuso.

Castaños Valenzuela expuso que en el 2020 la economía mexicana caerá cerca de 18 por ciento; más de un millón de personas quedaron desempleadas; México es el cuarto lugar en defunciones por Covid-19 en el mundo con 65 mil decesos; el 2019 fue el año más violento de la historia de México; en lo que va del sexenio, se han cometido 60 mil 240 asesinatos en México.