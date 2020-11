Lupita Jones se disculpa con la Miss Universo Sofía Aragón: “Mi reacción fue pésima”, dice

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Lupita Jones se disculpó con Sofía Aragón, representante de México en Miss Universo 2019, luego de exhibir información privada y expresarse de forma grosera sobre ella.

“Definitivamente me siento muy avergonzada, muy arrepentida de haberme mostrado de esa forma, ustedes (los medios de comunicación) me conocen ya desde hace treinta años, siempre he sido una mujer muy mesurada, muy cuidadosa de mis palabras y de cómo me dirijo a los demás. Pero bueno, todos tenemos nuestros cinco minutos, y desafortunadamente me tocaron esos cinco minutos en donde ya vienes cargando como que muchas situaciones que te están lastimando, que te están afectado no solamente de unos días por acá sino de años”, compartió por medio de una videollamada para el programa De primera mano.

Además, detalló que las afirmaciones hechas por Sofía Aragón estaban sacadas de contexto y su reacción no fue la ideal.

“Desafortunadamente mi reacción fue pésima, nada justifica que yo haya actuado de esa manera, de verdad ofrezco una sincera disculpa a todas las personas que pudieron sentirse agraviadas por mí y me siento muy arrepentida de haber actuado de esa forma”, dijo.

La Miss Universo 1991 detalló que su enseñanza fue “aprender en carne propia que actuar con ira no permite analizar, meditar y pensar con claridad, y que es fácil que te lleve a la violencia, en todo momento injustificada”.

Lupita Jones hizo estas declaraciones luego de que el pasado 17 de noviembre la más reciente reina de belleza en México, Sofía Aragón, rompió el silencio y arremetió contra ella asegurando que ella alguna vez la dejó sin comer durante el concurso.

Además, aseguró, al contrario de lo que dice la joven modelo, que siempre tuvo apoyo económico hasta para hacerse “arreglos estéticos”, y que eso, y un viaje salieron de su bolsillo.

