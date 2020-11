Sofía Aragón, Mexicana Universal 2019, se va contra Lupita Jones

La representante de México en Miss Universo 2019 no podrá entregar la corona a su sucesora; destapa a través de un enlace en vivo las carencias que vivió durante su preparación y las diferencias que ha tenido con la Miss Universo 1991

Fernando Espinoza

La modelo y conductora Sofía Aragón rompió el silencio y destapó a través de un video en vivo, en su cuenta de Instagram, el por qué no podrá entregar la corona a su sucesora y por qué no fue invitada a las actividades que se están realizando de Mexicana Universal 2020.

Sofía, originaria de Jalisco, ganó el año pasado el título de Mexicana Universal 2019, lo que le dio el derecho de representar al País en Miss Universo 2019, donde quedó en el tercer puesto de entre más de 90 participantes de todo el mundo.

Las actividades del certamen para buscar a la nueva Mexicana Universal ya comenzaron y los seguidores del concurso comenzaron a cuestionar la ausencia de la actual reina en estas.

Lupita Jones, quien es directora nacional de Mexicana Universal, salió a decir en redes sociales que Sofía Aragón no podría coronar a su sucesora y participar en las actividades porque tenía contrato de exclusividad con TV Azteca; si bien es cierto que la también conferencista trabaja para la televisora, destacó en el video que ese no es impedimento para terminar con su reinado.

En el video en vivo, que dura al rededor de 30 minutos, Sofía dice que ella se comunicó con Lupita para hacerle saber que tenía permiso de su televisora para ir a la coronación o a cualquier actividad que fuera necesaria, incluso, que tiene "una carta firmada por Azteca" a través de la que respaldan desde su contratación para terminar de manera correcta su reinado.

Sin embargo, agregó que la respuesta fue negativa y que hasta la dejó de seguir en redes sociales y la bloqueó de todos los canales de comunicación.

Sofía continuó explicando que durante su preparación para asistir al Miss Universo, misma que duró poco más de seis meses, ella tuvo que transladarse de Jalisco a la Ciudad de México y costearse todos los gastos con sus ahorros.

Agregó que tuvo cero apoyo monetario por parte de la organización del concurso de belleza y que incluso llegó hasta quedarse sin qué comer, fue por esta misma razón que decidió aceptar la oferta de trabajo de TV Azteca.

Agregó que no se había atrevido a levantar la voz por vergüenza, pero que incluso ella tuvo que mover sus contactos en Guadalajara para conseguir un apoyo económico del fideicomiso del Estado con el que apoyan a artistas y deportistas que los representan en eventos internacionales, del cual la organización echó mano para pagar un premio a la sinaloense Alejandra Rubí, que se trató de un viaje a Nueva York, que se ganó durante el concurso de Mexicana Universal 2019.

Sofía aprovechó para mandar un mensaje a Lupita, quien ha tenido problemas con varias reinas de belleza, incluida la culiacanense Denisse Franco, a quien tampoco dejó entregar su corona, tachándola de indisciplinada.

"Que tú también entiendas Lupita, que sí, que gracias a ti somos muchas cosas, por que nos das plataforma, crecemos y tenemos más seguridad y más confianza, pero tienes que entender que has logrado lo que has logrado por todas las reinas que han pasado por tu organización, gracias a todos los sueños, todo el esfuerzo, todas las ganas, y al tiempo que le ponemos, gracias a muchísimas mujeres; no solamente las que ganan, las que compiten, las que son (reinas) estales, nacionales, internacionales, todas nosotras también te estamos haciendo quien tú eres, Lupita, todas nosotras te llenamos a ti de posibilidades, si no hubiera una reina más que se inscribiera, tu concurso no tendrías organización. Entonces te pido que respetes el esfuerzo de cada una de tus reinas", dijo Sofía.

Aragón agregó que estuvo platicado con otras ex reinas, como Ximena Navarrete, y que seguramente se sumarán a esta denuncia.

Finalizó enviando un mensaje a las 31 jóvenes que ya se encuentran concentradas en Querétaro buscando ser la nueva reina, incluida la sinaloense Débora Hallal.

"Para todas aquellas que ahora están compitiendo; por favor nunca olviden el valor que ustedes tienen para la organización, porque cada una de ustedes son un peón tan importante en este juego de ajedrez que sin ustedes el tablero se cae. A las 31 niñas que están compitiendo ahorita no olviden que las importantes son ustedes", dijo.

Sofía agregó que, como ella ya se siente destituida, le encantaría que Claudia Lozano, segundo lugar de Mexicana Universal 2019, fuera quien corone a la nueva reina, y pueda así cerrar un ciclo con su ayuda.