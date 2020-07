Luz Daniela Gaxiola, ansiosa por representar a México en Juegos Olímpicos

La ciclista culiacanense ha tenido que adaptar sus entrenamientos en casa ante la contingencia que se vive en el mundo

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ A pesar del cambio de fecha de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para el año entrante a raíz de la pandemia a nivel mundial, la ciclista Luz Daniela Gaxiola González mantiene el ánimo intacto de representar a México en el máximo escaparate deportivo.

La culiacanense obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio el pasado marzo en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista de Berlín.

“Me sigo preparando para los Juegos Olímpicos que serán el año próximo, obviamente el objetivo sigue siendo igual, la fecha cambió, pero seguimos trabajando para poder llegar en buenas condiciones y representar al País lo mejor posible”, dijo Gaxiola González.

La joven de 27 años de edad participó junto con demás compañeras ciclistas, entre ellas su hermana María Antonieta y su paisana, la también seleccionada Yareli Salazar, en la Rodada de 200 Kilómetros “Estamos Contigo”, invitada por la esposa del Gobernador de Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Sinaloa.

Por la situación actual de la contingencia sanitaria, la preparación de Gaxiola González ha tenido que ser en su hogar.

“Han sido cuatro meses de preparación difícil, ya que he tenido que adaptar todos mis entrenamientos durante estos cuatro meses en mi casa, he estado haciendo pesas, trabajado con un rodillo inteligente que es lo que he podido hacer.

“Y ya también un poco desesperada porque querer tocar las pistas, que es mi especialidad, el velódromo, sé que esto no es para siempre y que pronto va a pasar esta pandemia, esperando con muchas ansías regresar a sentir esa sensación por la cual me estaba preparando para las próximas competencias”.