Marineros de Seattle demuestran creatividad para entrenar

SEATTLE._ Cuando Grandes Ligas suspendió la pretemporada hace dos semanas, el gerente general de los Marineros de Seattle, Jerry Dipoto, y el resto de la gerencia del equipo reconocieron que mantener a los jugadores en forma durante esta larga espera requería creatividad y especialización.

¿La idea más creativa –y efectiva— de Dipoto hasta ahora? Una media con peso diseñada para los lanzadores que no tienen acceso a un montículo.

Se trata de insertar un objeto pesado en un calcetín, sellándolo con cinta adhesiva en el interior, luego pegar la media a la mano y brazo de lanzar y finalmente simular tiros. Dipoto dice que dicha actividad ayuda a mantener la laxitud en las articulaciones, evitando adherencias y manteniendo el brazo activo, sin necesidad de lanzar.

“Obviamente no te va a mantener preparado para lanzar a 120 (pies) el próximo martes, pero estamos haciendo lo que podemos”, dijo Dipoto en una entrevista radial.

En tiempos de incertidumbre se crean medidas innovadoras, y Dipoto no es de los que se queda de brazos cruzados.

Los calcetines con peso forman parte de una práctica más amplia de las oficinas principales de Seattle, para poder adaptar los ejercicios de todos los jugadores, basándose en el acceso que tienen para ejercitarse. Todo, por supuesto, con la salud y seguridad del jugador por delante. No importa si un jugador tiene un gimnasio en su casa o no tiene nada, el departamento de biomecánica de Seattle prepara un plan para cualquier circunstancia.

“Ha sido un reto, pero también es divertido ver la creatividad de nuestro equipo”, manifestó Dipoto.

Los Marineros están velando también por la salud mental de los jugadores, ante las prácticas de distanciamiento social que se están implementando en todo el país. Además de mensajes de textos diarios con los entrenadores y staff médico, y un llamada semanal con un coach designado, el nuevo coordinador Carson Vitale ha comenzado un club de lectura virtual que ha comenzado a conformar con los jugadores comprometidos en su vida fuera del beisbol.

Mariners outfielder @jfral_23 brings us another drill you can do in your own backyard—and all you need is your mitt, a baseball (or tennis ball) and a wall.#FindAWayToPlay#OnBase#WeGotThisSeattle pic.twitter.com/u1QElTwjHD