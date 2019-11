México cae dramáticamente ante Italia en la Copa Mundial Sub 17

El Tri Sub 17 jugó un aceptable partido, pero terminó por ceder los 3 puntos

Noroeste / Redacción

BRASILIA._ Con un tanto en el minuto 90+4, Italia venció por marcador de 2-1 a México en un partido del Grupo F de la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA Brasil 2019 disputado en el Estadio Bezerrão de Brasilia (Gama).

Fue cruel el partido con México. Jugó un buen primer tiempo, con un cabezazo estrellado en el travesaño y un penal brillantemente atajado por Marco Molla a Israel Luna.

En el segundo sintió no haber podido marcar y ya no llegó tan bien. El empate de Efraín Álvarez en el 90+2 parecía un premio, pero el buen arquero Eduardo García no pudo evitar el 1-2 dos minutos después.

Festejo alborozado de los italianos tras el tanto de la clasificación, obra de Iyenoma Udogie en el 90+4.

La gran figura fue su arquero Molla -no sólo el penal, tuvo más intervenciones de mérito- pero los Azzurrini hicieron un partido muy serio.

Una vez más destacó por su potencia Degnand Ngonto, autor de un muy buen primero gol al minuto 74.

México se quedó con un punto tras el empate ante Paraguay del pasado lunes, mientras Italia encabeza el Grupo F con 6 unidades, seguido por los guaraníes con 4 y en el fodo Islas Salón sin puntos.

#Sub17 | ¡Nadie baja los brazos! 🇲🇽 😤 ¡Pelearemos con todo por nuestro pase a Octavos de Final en el próximo encuentro ante 🇸🇧! 👊🏻 @G500Mx 👊🏻 #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/pZN4YpvczW — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 1, 2019

OTRO RESULTADO

Islas Salomón 0

Paraguay 7

3 DE NOVIEMBRE

Grupo F

Italia vs. Paraguay

México vs. Islas Salomón