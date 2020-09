Nacionales de Washington otorga extensión de contrato a Mike Rizzo

WASHINGTON._ Los Nacionales de Washington anunciaron el sábado que han acordado una extensión de contrato multianual con el presidente de operaciones de beisbol y gerente general, Mike Rizzo.

Rizzo, de 59 años, fue el arquitecto del equipo de Washington que ganó la Serie Mundial del 2019. Además de coronarse el año pasado, los Nacionales han capturado el título del Este de la Liga Nacional cuatro veces en los últimos ocho años. En el 2019, clasificaron para los playoffs mediante uno de los Comodines del Viejo Circuito.

The Washington Nationals have agreed to a multi-year contract extension with President of Baseball Operations and General Manager Mike Rizzo.

