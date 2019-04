Nacionales de Washington pintan de blanco a Marlins de Miami

MIAMI._ Stephen Strasburg dominó a su adversario favorito, al repartir ocho ponches y permitir sólo dos hits en ocho entradas del duelo que los Nacionales de Washington ganaron por blanqueada de 5-0 a los Marlins de Miami.

Ryan Zimmerman bateó dos cuadrangulares, mientras que Bryan Dozier aportó un vuelacerca solitario.

Career RBI No. 9⃣9⃣8⃣ for Ryan Zimmerman!

Strasburg (2-1) mejoró a una foja de 18-7 en 32 aperturas de por vida frente a los Marlins. Ha ganado sus últimas nueve decisiones frente a Miami, ante el que suma más triunfos que contra cualquier otro equipo.

El derecho realizó 104 lanzamientos en lo que ha sido su salida más larga de la campaña. Llegó a la decena de ponches por 41ra ocasión y por primera en el año, para mejorar su efectividad, de 5.56 a 4.11.

This is Stephen Strasburg's 41st career game of 10+ strikeouts.

Only 5 active @MLB pitchers have more.

(One of them is Max Scherzer.) pic.twitter.com/alRAL0tBmq