Controversia

Nath Campos denuncia caso de violación y recibe apoyos y ¡hasta críticas!

La youtuber confiesa en un video que fue violada y genera solidaridad de otros influencers, incluso comentarios que han generado críticas en las redes sociales

Blanca Rosa Hernández

El fin de semana la influencer Nath Campos, youtuber mexicana y novia del bajista de Morat Simón Vargas, publicó el fin de semana un video en su canal de Youtube, en el que revela que fue abusada sexualmente por parte del también youtuber, conocido como Rix.

La creadora de contenidos aseguró que consideraba a su colega como amigo, sin embargo, él se aprovechó de un día en el que se encontraba ella bajo los efectos del alcohol.

“Hace unos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas”, explica en su video.

“Llegamos a mi edificio y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien, los otros amigos se fueron. Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no se si estaba en shock o muy borracha.” añadió Campos.

El video que demora más de 40 minutos, lo realizó para ayudar a muchas mujeres que han sufrido o sufren de una situación similar y no se atreven a denunciar por miedo. Ante esto, muchas mujeres han manifestado apoyo con mensajes hacía Nath Campos, al igual que Simón Vargas.

Esta declaración generó que algunos influencers externaran su apoyo a Nath, entre ellos sus amigos y youtubers que compartieron un mensaje en sus redes sociales, externando su apoyo, como el caso de Juanpa Zurita quien dijo admitir la fortaleza de su amiga.

“Qué valiente eres, Nath Campos. Gracias por compartir esto, gracias por ser un ejemplo para quien sea que esté pasando por esta situación. Admiro tu fuerza, Nath. Te quiero, te creo y cuentas conmigo. No estás sola”, escribió en Twitter.

El cantante Mario Bautista se sumó a los influencers que mostraron su apoyo a Nath Campos, con un mensaje en su cuenta de Twitter destacó la importancia de que las mujeres víctimas de abuso levanten la voz.

“Qué bueno que levantaste la voz, Nath Campos, y le diste fuerza a todas las mujeres que han vivido este tipo de situaciones. Te admiro mucho y sabes que eres una mujer llena de virtudes y cualidades hermosas, por eso es que yo y todos te vemos y reconocemos, ahora más”. escribió.

Los fans también externaron su apoyo en las redes sociales de Nath Campos, incluso algunos han acaparado los comentarios en las redes sociales de Rix usando la frase “Justicia para Nath” y “Yo te creo, Nath”.

Pero además, hubo programas de televisión como el matutino de Televisa Hoy, en el que Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa después de dar la noticia de la denuncia de la influencer, dieron algunas opiniones cuestionando lo sucedido a Campos.

En el caso de Figueroa explicó que conoce a Nath, pues trabajó con su mamá en "Siempre en domingo", pero cuestionó que hubiera alcohol de por medio.

“¿Por qué tienen que tomar hasta ahogarse, y no se acuerdan qué pasó, o qué permitieron y qué no?”, dijo Martha Figueroa en el programa del 25 de enero, palabras que fueron duramente criticadas por usuarios de redes sociales pues aseguran que este tipo de comentarios son inaceptables pues justifican la agresión del agresor sexual.

"También la segunda chava (Marina) que dice 'es que en la mañana desperté y lo vi ahí' ¿y por qué despertaste ahí en la mañana? pues porque en la noche te dormiste sin saber ni dónde, ni quién estaba, ni qué", comentó Figueroa.

Al respecto, Legarreta cuestionó que Nath continuara en contacto con Ricardo González (Rix) si había sufrido un abuso.

"Lo que saca un poquito más de onda es el que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas, ve lo que pasó por ejemplo con Karla Souza y así, con diferentes personas que denuncian y siguen teniendo una relación cercana a las que denuncian entonces esto confunde un poco", señaló Legarreta.

"Ahora, yo no digo que no puede ser, yo no estuve ahí, no sé nada, ni sí, ni no, lo que digo es que eso confunde un poco".

Sobre eso Figueroa dijo que no creía que Nath estuviera inventando los hechos pero "el tema es: no pierdas la consciencia para no llegar a ese asunto".

Dentro de los comentarios que ha recibido el video que se subió en la cuenta de YouTube del programa los usuarios piden que las conductoras busquen más información y no "hablen por hablar"; por ejemplo recalcan que Nath siguió en contacto con el youtuber por cuestiones de trabajo.

Por la presión ejercida a los conductores en las redes sociales, la mañana del martes ofrecieron disculpas públicamente en la edición matutina de Hoy.

Andrea Legarreta, reiteró sus disculpas públicas hacia la youtuber Nath Campos y a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas por los comentarios que había emitido un día antes, pese a que desde sus redes sociales Andrea ya había se había disculpado.

Al igual que Andrea Legarreta, Arath de la Torre también se disculpó en sus redes sociales, sin embargo, no quiso perder la oportunidad de aclarar los comentarios que había emitido un día antes.

Arath de la Torre subió un video a su cuenta de Instagram donde se le ve hablar con voz alta y señalando que no está de acuerdo con lo que le sucedió a Nath ni apoya a ningún agresor.

Pero además pide al público no descontextualizar las cosas que dicen en el programa.

"Lo único que dije es que en efecto hay que ser muy responsables, hay que denunciar con tiempo y hay que acabar con estas prácticas definitivamente y entre más rápido mejor", señaló.

Reconoce Martha Figueroa equivocarse con sus comentarios sobre caso de Nath Campos

Durante el video del matutino la periodista reconoció que se equivocó con sus palabras y dijo “no supe expresarme”.

“No es momento de justificarme porque me equivoqué, no supe expresar el mensaje que personalmente creí. De ninguna manera creo que merecen, no solo las mujeres sino los hombres, merezcan violencia".

Fabiola Campomanes se suma a la controversia

Fabiola Campomanes se expresó a favor de que las mujeres que han sufrido de violencia, como recientemente lo declaró la youtuber e influencer, Nath Campos, alcen la voz, denuncien y expongan a sus agresores, a pesar de los posibles señalamientos que reciban.

Recordemos que, en 2019, la actriz realizó una denuncia pública y legal luego de haber sufrido agresiones físicas y emocionales por su ex pareja, el también actor Jonathan Islas.

Posterior a este desagradable suceso, Campomanes no ha reparado en mostrarse enérgica en los temas de violencia de género y junto con su podcast, ha logrado crear una comunidad de consciencia.