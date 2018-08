Nervioso, pero trabajÃ© mucho para esto: Ã‰rick GutiÃ©rrez

FUTBOL

Nervioso, pero trabajé mucho para esto: Érick Gutiérrez

El jugador sinaloense admite que será complicado dejar a su familia en México

Noroeste / Redacción

PACHUCA._ Tras darse a conocer el fichaje del sinaloense Érick Gutiérrez con el PSV Eindhoven de Holanda, el mediocampista mexicano aceptó estar nervioso por incorporarse al club de la Eredivisie.

“Estoy un poquito nervioso, pero trabajé mucho para esto. Agradecido con la afición porque siempre me ha apoyado, con la institución, desde los 11 años estoy aquí. Agradecido con la facilidad que me dieron para salir. Con Jesús Martínez que es como mi familia, Marco Garcés y Andrés Fassi y todos los jugadores. Me siento raro. Tengo que ir a cumplir un sueño, agradecido por este momento tan feliz”, compartió el jugador en una entrevista que el Club Pachuca publicó el su cuenta de Facebook.

