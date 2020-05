Nico Castillo no piensa en el retiro, pero teme volver a las canchas y sufrir complicaciones médicas

El delantero chileno continúa con su recuperación y resaltó la calidad humana de Miguel Herrera

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Nicolás Castillo no ha pensado en el retiro, pero confesó que siente temor con cada paso que da de vuelta a la cancha.

El atacante del América enfrentó una situación de vida o muerte tras sufrir una trombosis, situación que lo ha mantenido alejado del futbol. Mientras sigue avanzando en su proceso de recuperación, Nico explicó que siente miedo con la idea de regresar y volver a sufrir alguna complicación médica.

“Nunca se me pasó por la cabeza dejar el futbol, pero sí que me va a costar demasiado volver porque fueron momentos difíciles. Hoy me da miedo volver y que me pase otra cosa. Yo hoy día le doy más valor a la vida, a cuidarme, porque estuvo difícil y, como dice mi familia, me ayudaron desde arriba, mi abuela”, comentó Castillo en entrevista para Radio Pauta.

Asimismo, el seleccionado chileno dio a conocer que tendrá visita con el médico en junio y será entonces cuando comenzará a tener mayor claridad respecto a su regreso a la actividad con las Águilas.

“Todavía no hay plazos porque hay que verlo en el día a día. En junio tengo una visita con la doctora y creo que a partir de ahí voy a ver bien cómo va el tema”, explicó.

MIGUEL HERRERA SE HA CONVERTIDO EN UN PADRE PARA CASTILLO

De igual manera, Nico confesó que se ha mantenido en constante contacto con el “Piojo”, quien lo ha buscado para conocer su situación, así como para charlar con él, con el conocimiento de que Castillo se encuentra lejos de su familia. El chileno aceptó que quedó sorprendido con la actitud de Herrera.

“Miguel me ha sorprendido bastante, se ha portado muy bien, estoy solo en México, sin mi familia. Ha sido una especie de padre porque siempre estamos conversando, de futbol o de familia, de los jugadores chilenos que ha tenido, o posibilidades que ha tenido de ir al futbol chileno. No en todos los equipos se encuentran técnicos así, con esa experiencia o recorrido y esa calidad humana. Siempre voy a estar agradecido de él”, finalizó el exjugador de Pumas.

