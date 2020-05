Niega SS falla en los ventiladores que atienden a pacientes con Covid en Hospital General de CuliacÃ¡n

Niega SS falla en los ventiladores que atienden a pacientes con Covid en Hospital General de Culiacán

Luego de que un transformador de la Comisión Federal de Electricidad se averiara, circularon notas periodísticas afirmando que el nosocomio médico se quedó sin suministro eléctrico y que los abanicos comenzaron a fallar, el área de comunicación de la SS negó esta información

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Luego de que se averiara un transformador de la Comisión Federal de Electricidad en las inmediaciones del Hospital General de Culiacán, las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado negaron que esto haya originado que el nosocomio se quedara sin luz.

Posterior a la falla de los transformadores, medios de la capital del sinaloense señalaron que el hospital quedó sin energía eléctrica y que los ventiladores de los pacientes que están siendo atendidos por Covid-19 fallaron.

La información que circulaba afirmaba que los ventiladores estaban funcionando de manera manual. Cuando se buscó a las autoridades de la Secretaría de Salud del Ejecutivo estatal, su área de comunicación negó tales notas periodísticas y recalcó que los pacientes están siendo atendidos sin ningún tipo de complicaciones suscitadas por el fallo del transformador de la CFE.

“Es falso, esto fue resuelto como a la 12 del día una de la tarde máximo, lo del transformador, entonces, no hubo ningún problema”, sostuvo la trabajadora del área de comunicación.

“En ningún momento (se comprometió la salud de los pacientes) en ningún momento porque el hospital está hecho para tener su propia planta pues, en el momento en que truena algo, automáticamente entra el generador”, explicó.

La empleada del Estado señaló que posiblemente disminuyó la intensidad de algunos focos o lugares no esenciales del hospital, pero nada relacionado a la atención a los pacientes del nosocomio.

Sobre que se estaban usando los respiradores de manera manual, la trabajadora también negó esas aseveraciones, subrayó que nunca dejó de funcionar un respirador a causa de este incidente.

“No no, no es cierto, desde las ocho de la mañana me hablaron a mí, hablé al director y me dijo que no desde que sucedió, nunca fue así. De hecho si te fijas en la nota dice ‘dijo el amigo del familiar del fulanito’”, respondió.

“No hubo ningún problema de los que están diciendo, y no es nada más pacientes de Covid, un hospital no puede sufrir de un generador externo pues, están hechos para que en el momento que truena algo externo entren los generadores internos” , agregó.