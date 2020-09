No está en nuestras capacidades resolver la situación de desaparecidos: Alcalde de Culiacán

Jesús Estrada Ferreiro indicó que harán presión a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que dé celeridad a los casos de desapariciones y violencia que se han suscitado en Culiacán con la finalidad de que se esclarezcan

Antonio Olazábal

No está en las manos del Ayuntamiento de Culiacán resolver la situación de las desapariciones en Culiacán, afirmó Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de la capital sinaloense en sesión ordinaria de Cabildo.

El morenista compartió con los regidores lo que se platicó con activistas que buscan a personas desaparecidas el pasado 10 de septiembre. El primer Edil reconoció que es lamentable lo que viven los familiares en busca de sus seres queridos, pero matizó que su administración no puede resolver tal situación.

"La verdad es que es muy lamentable, muy duro escuchar los lamentos, hasta llantos y quejas, muy sentidas de los familiares de los desaparecidos, porque son situaciones que no están al alcance de nosotros resolver", indicó.

"Primero porque ya ocurrieron, en segundo porque no somos la autoridad competente o la autoridad que debe de conocer esos casos, sino que es la Fiscalía, sin embargo les ofrecí 'yo no puedo esclarecer el crimen, no puedo investigar, pero sí puedo apoyarlas para gestionar que se les dé celeridad a los casos pendientes, que son muchísimos"', agregó.

Estrada Ferreiro aceptó que los policías municipales no llevan correctamente los protocolos cuando una persona desaparece, pero en gran parte es por los pocos elementos con los que cuenta la corporación.

"La protección que la ley establece para las víctimas de delitos, la Policía Municipal no las da correctamente, lo tengo que reconocer también, pero humanamente es imposible hacerlo, por el número de policías con los que contamos y la amenaza que tenemos de dar de baja a más de 200 policías por no haber cumplido su examen de control y confianza, que no está en nosotros hacerlos que permanezcan ahí, es una disposición legal, de orden público federal", detalló.

Aún no sabe si aceptará la renuncia de Liliana Pimentel

Luego de que Liliana Pimentel Villalobos presentara su renuncia como procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del Sistema DIF Culiacán por haber calificado como 'ingobernables' a las niñas de 14 y 16 años que aparecieron calcinadas en la Sindicatura de Costa Rica, Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de la capital sinaloense, aún no sabe si aceptará o no que ella deje su cargo.

El primer Edil argumentó que la funcionaria Municipal es una persona trabajadora, y que por un error desprenderse de alguien útil no le es redituable al Ayuntamiento, ni a la misma sociedad.

"Yo estoy viendo si la acepto o no, necesitamos seguir trabajando y ver cómo le hacemos entender a la sociedad de que es una excelente persona, con mucha vocación de servicio, que ha expuesto su vida y seguridad personal por atender a niños, niñas, adolescentes permanentemente; en la madrugada, en el día a todas horas", afirmó.

"Se me hace muy descabellado y muy absurdo, que aún cuando ella voluntariamente quiera irse, pues la dejemos ir, porque es una persona útil para la sociedad, no para nosotros, para la sociedad en general, pero siempre hay gentes ahí metidas que van a estar atacándola y a lo mejor el ataque a ella no es a su persona, sino a nuestro Gobierno,a nuestra forma de trabajar", añadió.