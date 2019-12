No puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época: Ronaldinho

El brasileño tuvo una exhibición en el Estadio Centenario de Morelos, centro de México, acompañado del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco

13/12/2019 | 10:45 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El brasileño Ronaldinho aseguró este jueves que el argentino Lionel Messi, mejor jugador del mundo al obtener su sexto Balón de Oro en 2019, sólo puede ser calificado como “el mejor de su época”.

Al ser cuestionado sobre el merecimiento de Messi al haber obtenido este galardón, Ronaldinho, quien fue figura del Barcelona, reconoció que es incómodo acentuar a Messi como el mejor de la historia.

Agora são 6 meu irmão #Messi👏🏾 Parabéns pela conquista muito merecida, infelizmente não foi possível estar com você está noite em Paris, mas dentro do meu coração está todo carinho e estima pela pessoa incrível que você é, como atleta nem preciso falar, todo jogo é um show!!! 🤙🏾 pic.twitter.com/N5B2Bxwr1s — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 2, 2019

“Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia, ahí está Diego Maradona, Pelé, Ronaldo, no puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época”, señaló.

Ronaldinho tuvo una exhibición en el Estadio Centenario de Morelos, centro de México, acompañado del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, Gobernador del Estado.

Recibimos con mucho gusto a @10ronaldinho quien además de la exhibición de tenis balón, también jugará mañana en el partido 10 y 10 X Morelos, partido con causa a beneficio de los morelenses que más lo necesitan, a través del @DIF_MORELOS. pic.twitter.com/BAU5b21OI0 — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) December 13, 2019

El brasileño, que pasó por equipos como Barcelona, Milán y París Saint Germaín, firmó por jugar un par de partidos amistosos en México ante combinados de ex jugadores estelares de la liga mexicana.

En la víspera, tuvo participación en Cancún, al sureste de México en un encuentro denominado “por la paz” en el que retrasó su salida al campo 90 minutos hasta que le pagaran los 300 mil dólares que había acordado.

Superado ese episodio, se encontró con Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos, al centro de México y ante unas cinco mil personas, fue nombrado personaje distinguido de la entidad además de embajador deportivo.

“Es un placer estar aquí. Gracias por el cariño de un pueblo amable y gentil. Espero pasar un buen momento con todos ustedes en donde estará de por medio el futbol”, expresó Ronaldinho.

