No puedo irme a cuarentena, eso quisieran los conservadores: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador que continuará trabajando pese a la emergencia sanitaria por el Covid-19

Karen Bravo

BADIRAGUATO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que continuará trabajando pese a la emergencia sanitaria por Covid-19.

"Vamos a seguir trabajando, hoy en la mañana decía yo que no podía ponerme en cuarentena, irme al retiro porque se requiere de que haya conducción en el país, los conservadores quisieran no solo que me apartara y que desapareciera, quisieran que fracasara la Cuarta Transformación que estamos encabezando, pero no les vamos a dar el gusto", señaló.

