NÃºmeros mienten: desaparecidos, cuerpos y osamentas encontradas deben integrarse a cifras: abogado

Números mienten: desaparecidos, cuerpos y osamentas encontradas deben integrarse a cifras: abogado

Juan Bautista Lugo, delegado del Instituto Mexicano del Amparo, opinó que las autoridades no están hablando con la verdad con los números de difunden en materia de seguridad

Karen Bravo

CULIACÁN._ Las autoridades deben integrar a las estadísticas de seguridad a los desaparecidos así como los cuerpos y osamentas encontrados por los grupos civiles de búsqueda, opinó el delegado del Instituto Mexicano del Amparo, Juan Bautista Lugo.

“Son mera simulación (los índices de seguridad), mero comentario. Para mí, yo no lo veo correcto que se hable de números porque los números mienten”, aseveró.

“La verdad es que si tomamos en cuenta e integramos a todos esos (cuerpos y osamentas), y luego los desaparecidos, desaparecidas, secuestrados (...) y otros que no se han conocido en la opinión pública, que se le sume todo eso para que ahí sí nos pueda dar un buen número”, añadió.

El litigante opinó que pese a que las autoridades informan sobre la disminución en los índices de delitos de alto impacto, la percepción de la ciudadanía dista mucho de lo que señalan los números.

“Yo estoy convencido que no son los caminos ni las formas para sacar adelante un buen sistema de seguridad, no hablar con la verdad en las cifras, y sobre todo no hablar de números es lo más grave y que llama la atención”, expuso.

“Lo que la sociedad quiere ver es tranquilidad y paz en Sinaloa, y de manera especial en Culiacán”, comentó.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado hasta el mes de noviembre del 2019 existen mil 251 denuncias por desaparición en la entidad, de las cuales el 79 por ciento de los casos reportados continúan en calidad de no localizados.