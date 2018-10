Omar ChÃ¡vez estÃ¡ listo para enfrentar a NicolÃ¡s Luques

Omar Chávez está listo para enfrentar a Nicolás Luques

Sabe que de no conseguir el triunfo ante el argentino podría llegar el fin de su carrera por lo que, aseguró, ha hecho una gran preparación para este combate

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Omar Chávez Carrasco (36-5-1, 24 KO’s) se mostró contento por regresar a boxear a su casa, Culiacán, y consciente de que las oportunidades en el deporte de los años se están acabando aseguró que va a salir a buscar la victoria el 27 de octubre ante el argentino Nicolás Luques (10-5, 1 KO’s).

“Estoy muy contento por reaparecer aquí en Culiacán, siempre que he peleado aquí en Culiacán he tenido buenas actuaciones, la gente ha respondido. Voy contra un rival argentino, el cual yo creo se me presta para dar una buena pelea”, expresó.

El pugilista sinaloense sabe perfectamente que tras dos derrotas consecutivas y las dudas que ha dejado arriba del ring su carrera puede estar llegando a su fin y no se puede dar el lujo de sufrir un descalabro más.

“Vengo de dos derrotas, que es algo que no me gusta decir ya que mi padre nunca nos acostumbró a perder, y no me veo perdiendo una tercera.

“Yo me veo en las últimas oportunidades, pienso que tengo mucho que dar, vengo bien entrenado y eso quiero demostrarlo este 27 de octubre”.

Consciente del declive en el que está entrando su carrera, Omar Chávez aseguró que ha trabajado horas extras en el gimnasio y que ha realizado una gran preparación para esta contienda.

“Hemos trabajado duro, echándole ganas, sabemos que no podemos tener otra derrota, estamos conscientes de eso y estamos trabajando horas extras porque queremos salir con las manos en alto y dar un buen espectáculo.

“Hemos trabajado básicamente en nuestro fondo físico, en tirar golpes, sabiendo que sabemos boxear, que desde niños hemos boxeado, pero me ha hecho falta tirar golpes”.

Por último, el más pequeño de la dinastía Chávez aseguró que este 27 de octubre va a salir a proponer la pelea para salir con las manos en alto.

“Las palabras se las lleva el viento, pero yo que les puedo decir que ahora sí, este 27 de octubre vamos a salir a tirar chingazos y esperamos salir con los brazos en alto”, concluyó Omar Chávez.

TE PUEDE INTERESAR: JC Chávez recomienda a su hijo Omar que si pierde mejor se ponga a vender paletas