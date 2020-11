Frente por la Cuarta Transformación

Organización pide a las autoridades que el Carnaval de Mazatlán 2021 se celebre de manera virtual

Integrantes de la agrupación dan a conocer la propuesta con el fin de evitar la propagación del Covid-19 y exponer a la ciudadanía; buscarán mañana tener un acercamiento con el Alcalde

Marisela González

Con la finalidad de salvar vidas y evitar se propague el virus del Covid-19, integrantes del Frente por la Cuarta Transformación del puerto exhortan a las autoridades correspondientes a efectuar de manera virtual el Carnaval Internacional de Mazatlán 2021.

Octavio Loaiza, quien está al frente de la agrupación, la cual está formada por personas de diferentes sectores de la sociedad como médicos, químicos, abogados, empresario, entre otros; informó de la importancia de no jugar con la salud.

“Nosotros lanzamos una propuesta para que el Carnaval 2021 se realice de manera virtual, se transmita por televisión y por redes sociales, siempre y cuando se realicen sólo las actividades más simbólicas y en un lugar seguro, encerrado, pero con la capacidad de cada lugar de sólo un 30 por ciento”, explicó.

“Que no hay desfile, que no haya evento en Olas Altas, que no hay Muestra Gastronómica en donde se juntan multitudes de personas, porque no tenemos nosotros la capacidad en seguridad y de protección civil para salvaguardar a tantas personas, a tanto turismo”, informó.

El movimiento hace menos de una semana lanzó dicha propuesta en redes sociales, la cual ha sido bien vista por la ciudadanía, ya que tiene más de 5 mil likes y alrededor de mil 200 veces compartida la propuesta.

“Esta propuesta se hizo viral en redes sociales, se compartió muchas veces y tuvimos muchos comentarios, y nosotros queremos dar nuestra posición y es que el 90 por ciento nos dijo que si está de acuerdo con el Carnaval virtual, y el 5 por ciento nos dijo que no, y el otro 5 que no se realice, pero vamos más allá, nosotros no podemos dejarle esa responsabilidad a la ciudadanía porque es un tema de salud, y ese tema no se puede dejar en decisión del ciudadano, porque estaríamos actuando de una forma irresponsable porque tenemos que tomar la decisión como autoridades y como sociedad, no podemos exponer a todos los visitantes y a todos los mazatlecos porque perderíamos lo ganado”.

Este año ha sido muy difícil para todos los ciudadanos, que los han orillado a realizar cosas diferentes, por lo que señaló que la fiesta más importante del puerto que se tiene prevista del 11 al 16 de febrero del 2021, también se puede desarrollar de forma diferente para que no se pierda la tradición.

“Tenemos que hacer las cosas de una forma diferentes con esta nueva normalidad, para que el Carnaval se realice de una manera segura, y lo más importante cuidar a Mazatlán, porque si Mazatlán cae en semáforo rojo corremos el riesgo de que nos clausuren o nos cierren todos los locales y perdamos más empleos de los que estamos perdiendo”.

La agrupación se declaró en contra de la consulta ciudadana que pretende realizar el Gobierno Municipal este domingo, por lo que buscarán mañana tener un acercamiento con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“La salud no se consulta, la salud se toman decisiones con doctores, con especialistas de la salud, químicos, que nos pueden decir cuál es el riesgo de que venga un rebote del Covid en Mazatlán, en primer lugar los hospitales se saturarían, en segundo lugar tendríamos semáforo en rojo y muchos comercios cerrarían y perderemos empleos, tenemos que cuidar lo que tenemos, la decisión de salud no la debe de tomar el pueblo, la tienen que tomar especialista para cuidar al pueblo, primero tenemos que pensar en la salud del pueblo y tomar decisiones responsable, concensadas con especialistas ”, añadió.

“Mañana vamos a acercarnos con el Alcalde y le haremos llegar la propuesta que tenemos, que todas las coronaciones se transmitan por internet, tenemos que arraigar las tradiciones, pero también no podemos exponer la salud del ciudadano, la decisión tendría que tomarla la Secretaria de Salud, Protección Civil, La Policía Municipal que será quien resguarde el orden y el Municipio, porque no se puede dejar una decisión tan importante al público”.