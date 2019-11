Orgulloso de haber ganado cuarto juego de Serie Mundial: JosÃ© Luis Urquidy al llegar a MazatlÃ¡n

Orgulloso de haber ganado cuarto juego de Serie Mundial: José Luis Urquidy al llegar a Mazatlán

El lanzador mazatleco persiguió su sueño en el beisbol hasta conseguirlo

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ José Luis Urquidy tuvo un ascenso muy rápido hasta cumplir varios de sus sueños y el verano entrante figura en la lista de abridores de los actuales subcampeones de Grandes Ligas.

El lanzador de Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico se convirtió en el tercer mexicano en abrir un juego de Serie Mundial, pero primero como mazatleco.

“La organización (Houston) me ha tratado muy bien, me hablan claro, me dijeron que me ponga a trabajar durante el receso de temporada, debido a que me tienen con la posibilidad de ser uno de los abridores del equipo.

“Es por eso que hay que prepararse con todo para estar listos, seguir trabajando como lo he hecho, con mi misma ética de trabajo, el trabajo te lleva a tener una buena temporada y en ello hay que enfocarnos”, adelantó Urquidy, quien arribó a su natal Mazatlán este viernes tras su participación en la Serie Mundial que Houston perdió ante Nacionales de Washington.

- ¿Qué representa ser el primer mazatleco pítcher en estar en una Serie Mundial?

- Representa muchas cosas, principalmente por todos esos muchachos que tienen un sueño de lanzar profesional, porque si yo pude hacerlo, también ellos pueden.

Todo se consigue en base al trabajo, ya que en el beisbol como en otros deportes existen muchas adversidades, pero nunca hay que dejarse caer, el trabajo te va a llevar a triunfar en cualquier carrera y deporte.

- ¿Cómo te sentiste de ser el tercer mexicano en iniciar un duelo en Serie Mundial?

- Es una dicha estar considerado entre esos grandes peloteros, es una emoción muy grande, muy orgulloso de haber lanzado en ese cuarto juego de Serie Mundial y además haberlo ganado.

Es algo increíble ese momento y que jamás se me va a olvidar.

- ¿Se vive igual el debut con Venados en un juego inaugural el año pasado o el lanzar en Grandes Ligas?

- Es el mismo nerviosismo el abrir el inaugural con Venados como también lo viví en Estados Unidos con Astros, es la misma rutina, se pasan los mismos nervios, uno por estar en Mazatlán ante mi gente y en Ligas Mayores por ser mucha la afición que está en el estadio.

Conforme pasa la primera entrada me voy asentando, me voy controlando, ya me siento más relajado y me voy enfocando en lo que sigue.

- ¿Existe diferencia el tirar en LMP que en Grandes Ligas?

- No cambia mucho el trabajo aquí que en Grandes Ligas, respeto igual a los bateadores de la Liga del Pacífico como los de Ligas Mayores, cualquiera que está con un bat es peligroso, aunque el nivel de Estados Unidos es un poco más duro, pero es la misma rutina de trabajo previo a los encuentros.

- ¿Algún mensaje a esos peloteritos que te ven como ejemplo?

- No dejen de perseguir sus sueños, yo también fui niño y los tuve, el trabajo te llevará a ellos, nadie te va a regalar nada, hay que sacrificar muchas cosas cuando te vas a otro País, tienes que dejar a la familia, vas a un lugar con otras costumbres, con otro idioma.

Se debe de trabajar muy duro para conseguir las cosas, hay que sacrificar algo para tener éxitos.

