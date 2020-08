Orioles ganan duelo pospuesto a Nacionales

BALTIMORE._ Los Orioles de Baltimore terminaron con éxito lo que comenzaron, al doblegar el viernes 6-2 a los Nacionales de Washington en un juego suspendido cinco días antes por un problema con el mecanismo para colocar la lona en otro parque.

Baltimore ganaba por 5-2 en la parte alta de la sexta entrada del encuentro dominical en el Nationals Park, cuando la lluvia interrumpió las hostilidades. La cuadrilla de trabajadores no pudo desplegar a tiempo la lona para impedir que el infield se anegara, impidiendo continuar el encuentro.

El juego se reanudó el viernes en Camden Yards. Washington fue el local nominal, antes de disputar otro encuentro, el primero de una serie de dos en Baltimore.

