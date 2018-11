Otra raya a Venados... este viernes vence licencia para venta de alcohol al Teodoro Mariscal

Si la quieren seguir con la comercialización de bebidas embriagantes, deben pagar cerca de $200 mil

Sheila Arias

La empresa Espectáculos Costa del Pacífico SA de CV, enfrenta un nuevo capítulo con el Gobierno municipal de Mazatlán.

A la deuda de 2.9 millones de pesos por servicio de agua y drenaje, y el cierre de taquillas, además se le suma que, dentro de 48 horas, se vence su licencia de alcoholes.

El Gobierno municipal sostiene su postura: no hay tolerancia, "o paga o paga".

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que la situación amaneció igual, desde el viernes pasado ningún representante de la familia Toledo, concesionaria del estadio, se ha acercado para tramitar el pago, por el contrario, se enteró que buscan el amparo judicial para evitar el pago a la paramunicipal.

Sin embargo, reiteró, que no hay margen de tolerancia. Si paga se abre el estadio y liberan las taquillas, si no liquida, no se permitirá el ingreso a los aficionados el viernes próximo a un partido ya programado.

Ésta es la primera vez, en los últimos 20 años, que un Gobierno municipal corta el agua y el drenaje al “Teodoro Mariscal”.

Los que sí aseguró el Químico es que el Ayuntamiento no perdonará la deuda, y si logran el amparo, que sabe está en trámite, que la ciudadanía sea quien se los demande.

La Oficial Mayor, Verónica Bátiz, agregó que este viernes, precisamente, al estadio se le vence la licencia para la venta de alcohol, y si la quiere renovar, debe presentarse a pagar cerca de 200 mil pesos.

Esta situación agrave las condiciones legales para la apertura del estadio.

Por su parte, los concesionarios no se han pronunciado al respecto.

CRONOLOGÍA

Viernes 23

La Jumapam corta el agua y el drenaje al estadio por una deuda de 3 millones de pesos; ese mismo día la familia Toledo, concesionaria, negó la deuda

Sábado 24

La paramunicipal detectó dos tomas clandestinas habilitadas en áreas del estadio

Domingo 25

Del estadio intentaron reconectar el servicio de drenaje, pero Jumapam los frenó

Lunes 26-miércoles 28

La autoridad ha exhortado al pago, pero sin respuesta de las concesionarios, quienes tramitaron un amparo