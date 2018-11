Clausuran taquillas del Estadio Teodoro Mariscal por las irregularidades del drenaje

Fernanda Magallanes

Por las irregularidades con el uso del drenaje y el agua potable, Oficialía Mayor clausuró las taquillas del Estadio Teodoro Mariscal hasta que esto no se regularice.

El Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura mencionó que se esperaron al termino del juego entre Venados de Mazatlán y Cañeros de Los Mochis, pues no están en contra de la afición, sino de la falta de seriedad contra los concesionarios.

“Estamos colocando estos sellos de clausura a estas horas porque no estamos en contra de la afición, a partir de hoy hasta que no se regularicen, no se podrán realizar eventos de ningun tipo, porque no cuenta con agua para abastecer y cumplir con su función como estadio”, declaró.

Por la mañana, el funcionario mencionó que irán tras todas las tomas clandestinas que se encuentren tanto en colonias como en fraccionamientos, comercios, hoteles y restaurantes y que este es el claro ejemplo de la transparencia.

En la tarde, Espectáculos Costa del Pacífico en rueda de prensa dijo desconocer sobre las tres tomas clandestinas que ya se tienen registradas a los alrededores del innueble y además negó que se le deba más de 1 millón de pesos en el servicio de la Jumapam.

“Son medidas que tenemos que tomar, si mañana la empresa quisiera hacer un evento o hubiera algún juego no se podrá realizar, no quisimos hacerlo antes del juego porque la afición es respetada y merece venir a divertirse, por eso estramos colocando los sellos ahorita, ya los siguientes días no se podrá hacer nada”, comentó Flores Segura.

“Se tienen que regularizar con los pagos”, agregó.