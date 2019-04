Para duplicar contrataciones se bajaron los sueldos, dice Alcalde de MazatlÃ¡n

Para duplicar contrataciones se bajaron los sueldos, dice Alcalde de Mazatlán

En comparación de nóminas de 2017 de la administración pasada y la vigente, no se constató baja de salarios, se halló que los sueldos de funcionarios de primer nivel se elevaron

Sheila Arias

25/04/2019 | 12:34 AM

MAZATLÁN._ Para duplicar las contrataciones de personal en su Gobierno, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que recortó salarios, pero en muchos casos no fue así, por el contrario, elevó el sueldo de funcionarios de primer nivel.

“Una cosa es el número de personas y otro los salarios que tienen, ocupamos personal, pero estamos dentro del presupuesto que nos comprometimos, por eso no nos hace ruido esa nota”, declaró. Así el Alcalde desestimó que, a partir de que asumió el cargo, elevó los nuevos ingresos a la estructura de Gobierno.

Esto luego de que Noroeste publicó que del 1 de noviembre al 31 de marzo, el nuevo Gobierno de Morena, prescindió de 238 trabajadores del Ayuntamiento, pero sumó a 488.

Estas nuevas altas se focalizaron en direcciones administrativas de funcionarios que integran el círculo de confianza del Alcalde.

En la Comuna de Mazatlán se duplican contrataciones

En una comparación de las nóminas de 2017 de la administración pasada y la vigente, no se constató la disminución de salarios como lo declaró el Alcalde este miércoles, por el contrario, se encontró que los sueldos de funcionarios de primer nivel, por ejemplo, se elevaron en esta administración, en otros casos incrementaron más del 5 por ciento debido al aumento anual acordado con el Sindicato.

Sin embargo, en general no fue posible comparar las percepciones mensuales de cada empleado porque los cargos oficiales cambiaron de nombre o desapareció la figura.

En el caso de funcionarios de primer nivel su sueldo mensual disminuyó apenas 800 pesos quincenales como es el caso de la Oficial Mayor; en otros se elevó como el sueldo del Tesorero que pasó de 48 mil 400 pesos a 49 mil 900 igual que el Secretario del Ayuntamiento.

Incluso para los asesores jurídicos el salario mensual aumentó, pasó de 23 mil 500 pesos a 25 mil pesos.

- ¿Entonces no le ocasiona problema haber duplicado las contrataciones?

En absoluto, cada día va mejor Mazatlán y gastamos menos.

A pesar de esto, el Alcalde sostuvo que bajó salarios.

“En muchos, en muchos sí, y todavía estamos en la etapa de dar bajas en el Ayuntamiento, yo dí instrucciones hace un mes a todos los directores, hay gente que no hace mucho, algunos no han cumplido, yo a partir del miércoles voy a empezar dirección por dirección y personalmente, ya me entregan hoy un estudio, de cuántos éramos, cuántos somos, cuántos estamos de más y esos van para afuera”, sostuvo.

Así advirtió que las bajas ahora van al interior de las oficinas.