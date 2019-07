Parque acuÃ¡tico apenas se instala en Playa Norte y empieza primer round con el Gobierno de MazatlÃ¡n

Parque acuático apenas se instala en Playa Norte y empieza primer round con el Gobierno de Mazatlán

Comuna sanciona al proyecto por bloquear acceso en Playa Norte; Secretario del Ayuntamiento dice que no cuenta con permiso de la Comuna, pero el empresario asegura que sí

Belizario Reyes

24/07/2019 | 11:31 AM

El Ayuntamiento de Mazatlán infraccionó esta mañana a la empresa que instala el parque acuático Awax Water Sport frente a la Playa Norte, pero ésta seguirá con la instalación de la infraestructura en la bahía.

Al encabezar el operativo, el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, José de Jesús Flores Segura, manifestó que la infracción por parte de personal de Oficialía Mayor fue porque el personal de dicha empresa obstruía el paso en la playa con su equipo, además que no hay autorización por parte del Municipio para que opere dicho parque, que aún no inicia operaciones.

"En el momento en que ellos empiecen a operar comercialmente, entra en la esfera del Municipio, no tiene ninguna autorización por parte del Municipio, tienen autorización creo que por parte de Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) una solicitud, sin embargo, creo que por ahí un punto dice que le están requiriendo más información generalizada", añadió Flores Segura.

"Aquí el problema no es que el señor Presidente Luis Guillermo Benítez no está en contra de las inversiones ni del progreso, al contrario, el problema aquí es nada más que se respeten los derechos de todos los gobernados y que cumplan con las normas que se requieren".

Añadió que al lugar también acudió el Coordinador Municipal de Protección Civil, por lo que no puede operar nadie en una zona de riesgo.

"Precisamente por eso estuvo aquí el Coordinador de Protección Civil, porque no ha llegado a absolutamente nada con ellos, entonces no puede operar nadie en una zona de riesgo, sabemos que a pesar de que se considera esa parte, creo que ha de ser factible para instalar ese tipo de juegos nosotros sabemos que muchas personas de manera deliberada ha habido decesos en ese sentido, entonces es lo que no queremos", reiteró el Secretario del Ayuntamiento, mientras algunas personas se encontraban sin chalecos salvavidas en lo que ya se ha instalado.

El subdirector de Comercio de Mazatlán, Rafael Vinicio Parra Alaniz, precisó que la infracción que se aplicó hoy fue solamente por obstruir el paso en la playa.

"La infracción que le aplicamos es solamente por obstruir el paso en la zona de playa, porque si bien es cierto que tienen un permiso por Semarnat para trabajar en la zona que se les dio permiso, no pueden estar obstruyendo la arena ni el paso peatonal de los turistas, y es por eso que se les aplicó una infracción por parte de Oficialía Mayor", agregó Parra Alaniz en entrevista por separado.

"(La infracción) se califica de acuerdo con el criterio, a la falta administrativa que hayan cometido, en este caso será fijada en su momento, si usted se fija está obstruido todo el paso, ya se habló con el propietario, con el encargado para que retire las cosas (que obstruyen el paso en la playa) y conforme vaya inflando las cosas ya las tiene que ir instalando en su sitio".

El administrador del proyecto, Seyed Mohsen Moosavi, manifestó también en entrevista que para instalar el parque tienen permiso de la Semarnat y la infracción que les aplicaron fue por obstruir el paso en la playa, pero ya estaban retirando lo que obstruía la misma.

"Podemos instalar todo el parque, tenemos permiso del Ayuntamiento, para instalación tenemos permiso de la Semarnat, para instalación tenemos permiso de la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), lo que no podemos ahorita es obstruir la playa, hay que moverlo para acá, en zona federal podemos hacer el proceso de instalación", añadió Mohsen Moosavi.

Precisó que el parque tendrá una extensión de 54 por 44 metros, 3 mil 300 metros cuadrados en total.

También recordó que en días recientes acudió al Ayuntamiento para solicitar el permiso correspondiente de dicha instancia de Gobierno, y seguramente no le llegó bien la información al Alcalde, que en esa ocasión no se encontraba, por lo que busca una entrevista con él.

"Yo nada más aquí quiero pedir al Alcalde que me reciba", reiteró.

Precisó que el parque tendrá capacidad de hasta 250 personas por hora y tendrá una inversión de 12 millones de pesos, pero el proyecto completo es de más de 29 millones de pesos.

El permiso para instalar este proyecto es de 25 años, recordó.

"Estamos instalando lo que tenemos permiso, operar todo depende del Ayuntamiento porque para comercializar está en proceso, ya entregaron al Alcalde hace tres días (la solicitud de permiso) por eso me sorprende porque antes le avisaron al Alcalde, el Alcalde ya hace tres días recibió nuestro papel, obvio va a tardar unos tres, cuatro días para llegar (al Alcalde)", reiteró.

"Todo depende de ellos (otorgar o no el permiso para operar), obvio ellos tienen su condición de la actividad, ellos son los responsables de la actividad, lo que ellos ven no veo yo, no vemos nosotros, ellos son los responsables de la ciudad, con los vecinos que tenemos ahí a un lado de hecho están ayudando a nosotros, son dos cooperativas, los pescadores que están a un lado desde el principio estaban de acuerdo".

Recordó que el primer proyecto que era a un lado de la Escuela de Ciencias del Mar no fue aceptado y por respeto a ellos y al Alcalde que le comentó que tenían que cambiar de área de instalación, y así se hizo para el lugar donde se instala actualmente.