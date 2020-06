Pasemos del quÃ©date en casa a la movilidad responsable: Codesin

Pasemos del quédate en casa a la movilidad responsable: Codesin

Las empresas pueden cumplir al 100% con los protocolos sanitarios, pero si la sociedad no aporta lo que le corresponde van a seguir presentándose contagios, advierte Humberto Andrade Gámez

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Con la reactivación económica en proceso, es muy importante que la sociedad pase del quédate en casa a asumir una movilidad responsable, para reducir los riesgos de contagios por coronavirus, manifestó Humberto Andrade Gámez.

El presidente del Comité Regional de Promoción Económica, zona Centro Norte, subrayó que por lo menos en las estadísticas están observando que los contagios del virus SARS-CoV-2 que provocan la enfermedad del Covid-19 van para arriba en Guasave, lo que es peligroso, pero parece que el IMSS traía una serie de rezagos de información que no habían subido a la plataforma, lo que genera mucha confusión.

“Según las estadísticas, el martes tuvimos el mayor día de contagios, hemos tenido muchos fallecimientos de personas conocidas”, dijo.

El caso es que ahora, ya con la mayoría de los establecimientos de los distintos giros comerciales abiertos o en proceso de abrir es de suma importancia adoptar esa movilidad responsable a la que hace se refiere, indicó.

“El eslogan debería pasar del quédate en casa a la movilidad responsable y a lo mejor hacer una especie de campaña con la ciudadanía que al final de cuentas es a la que tenemos que convencer de la movilidad responsable, porque al final de cuentas son los que están en la lumbre, es la vía pública y a veces no la controlas”, aseveró.

El presidente de Codesin zona Centro Norte expresó que los empresarios pueden tener muchos controles adentro de los negocios y de las empresas, cumplir los protocolos sanitarios al pie de la letra, que nadie contagiado entre a sus establecimientos, pero afuera, en la vía pública, no saben si la “lumbre” está muy agresiva.

“Vamos para largo y si no hacemos una cultura de movilidad responsable van a seguir los contagios y vamos a seguir atemorizados, no vamos a trabajar como quisiéramos y no vamos a avanzar y va a ser un círculo vicioso del que no vamos a romper nunca”, aseveró.

Como ejemplo, Andrade Gámez puso el caso del doctor Jorge Luna Con, quien falleció víctima de Covid-19, pese a que parecía astronauta de lo protegido que andaba, sin embargo, en algún lado se contagió y no la libró.

